Curitiba começa nesta terça-feira (29) a vacinação contra a covid-19 de caminhoneiros com 30 anos completos ou mais. O atendimento será exclusivamente no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui, das 8h às 17h. A imunização dessa categoria, que pertence ao grupo prioritário, será com a vacina Janssen, que tem dose única.

Como funciona

Para receber a vacina os motoristas de caminhão precisarão apresentar comprovante de endereço de Curitiba (em seu nome ou do cônjuge, neste caso também com certidão de união estável ou casamento) e carteira de habilitação C ou E.

Além da habilitação e do comprovante de endereço, o caminhoneiro deve apresentar um dos seguintes documentos: comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria motorista) ou carteira de sócio dos sindicatos de transporte (categoria motorista).