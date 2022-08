O Paraná não é para amadores. A expressão popular tem vários significados, mas a última que repercutiu na internet é de uma caminhonete que não tem rodas tradicionais, aquelas com pneus. Isso mesmo, um veículo que mais parece um blindado sendo usado pela Copel, empresa pública responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Na imagem abaixo é possível ver que a caminhonete da Copel com esteiras se movimenta dentro do perímetro urbano. A caminhonete utiliza no lugar das rodas quatro esteiras, tipo as de tanques de guerra, que usam apenas duas esteiras deste tipo, só que enormes, uma de cada lado.

Segundo a Copel, trata-se de uma adaptação. Chamado de Mattrack, o equipamento facilita o trabalho das equipes em locais de difícil acesso. O Mattrack tem ajudado as equipes de operação e manutenção de linhas há dez anos e, apesar de ficar sediado em Ponta Grossa, está disponível também para outras localidades. A caminhonete da Copel com esteiras já foi utilizada em duas situações de emergência durante temporais: uma entre Figueira e Ponta Grossa, em 2016, e outra, há dois anos, na região do Parque Guartelá.

Chamado de Mattrack, o equipamento facilita o trabalho das equipes em locais de difícil acesso. Foto: Reprodução.

“Esse veículo é mais usado em atividades de acesso a parques, Áreas de Proteção Ambiental (APAs), locais de difícil acesso, nos quais a gente precisa cuidar para não danificar o ambiente. Também usamos em emergências, por ele ser um veículo 4×4 com sistema de esteiras, que permite mobilidade em regiões e solos com difícil acesso e mobilidade”, relatou a Copel.

Trocando em miúdos, o equipamento pode ser instalado em caminhonetes normais que, quando precisam entrar nestas localidades mais complexas, pode ser instalado no lugar das rodas. As equipes da Copel simplesmente tiram os pneus e instalam esta roda com esteira.

As enormes esteiras 88M1-A1 de 8,5 por 20 polegadas, fornecidas pela Mattracks, são calçadas por pneus 305/60. Cada conjunto é 40 cm mais largo e 1,5 metro mais comprido que a roda convencional.