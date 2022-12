A Prefeitura de Curitiba lançou, nesta quarta-feira (30), a campanha Ajuda Litoral para arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados aos moradores do litoral do Paraná que estão desabrigados em função das fortes chuvas que atingem a região, desde a última segunda-feira (28). Municípios como Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes e Guaratuba são os mais atingidos pelos alagamentos.

Os donativos poderão ser entregues pela população, a partir desta quinta-feira (1º), em vários pontos instalados nas dez regionais da cidade, como Ruas da Cidadania e ginásios de esportes, além de quartéis do Corpo de Bombeiros da capital.

“Nos solidarizamos e nos unimos para levar alimentos para as famílias do nosso litoral que estão vivendo esse momento difícil, tendo que deixar suas casas atingidas pelas fortes chuvas que provocam estragos e dor no Paraná”, diz o prefeito Rafael Greca.

O prefeito pediu que toda a população curitibana contribua para a campanha para que um número maior de famílias possa ser beneficiado com alimentos.

A ação humanitária será desenvolvida pela Fundação de Ação Social (FAS) e pelas secretarias municipais da Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan) e do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e conta com o apoio das coordenadorias de Defesa Civil de Curitiba e do Estado, que ficará responsável pelo transporte e distribuição aos municípios mais afetados pelas enchentes.

Acolhimento

Além de atender com alimentos as famílias desabrigadas, a Prefeitura está acolhendo pacientes do litoral do Paraná e seus acompanhantes que estavam na capital para tratamento médico e não conseguiram retornar para suas casas por conta da interdição das rodovias de acesso.

No Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri, foi implantado um centro de atendimento, onde equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da FAS fazem a triagem desse público e os encaminhamentos necessários, de acordo com a necessidade de cada um. O espaço começou a funcionar no fim da tarde desta terça-feira (29)

Famílias com crianças foram direcionadas para a Casa da Acolhida para Famílias Migrantes, no Alto Boqueirão. Os demais foram levados para dois hotéis sociais da Prefeitura. Duas pessoas que testaram positivo para covid-19 foram encaminhadas para o Instituto de Medicina. Todos receberam abrigo, alimentação, roupas, materiais de higiene e medicação.

Onde doar

Ruas da Cidadania

Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Boa Vista – Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Praça Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão

Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

CIC – Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470 – Cidade Industrial de Curitiba

Matriz – Praça Rui Barbosa, 101 – Centro

Portão – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart – Tatuquara

Unidades da Smelj

Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser/Praça Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Água Verde

Centro de Iniciação ao Esporte CIC – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial de Curitiba

Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Clube da Gente Bairro Novo – Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado

Clube da Gente Boa Vista – Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto

Clube da Gente Santa Felicidade – Rua Daniel Cesário Pereira, 681 – Santa Felicidade

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151 – Tatuquara

Praça Afonso Botelho – Portão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Unidades da Smsan

Mercado Municipal de Curitiba – Av. Sete de Setembro, 1865 – Jardim Botânico

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Cajuru

