A onda das projeções de imagens em paredes de prédios ganhou um motivo nobre em Curitiba. Para motivar as pessoas a doarem sangue e realizarem cadastro de medula óssea, uma campanha chamada Sangue Fraterno fará duas projeções em novembro, nesta quinta-feira (4) e na próxima quarta-feira (11), para estimular ainda mais essas ações do bem.

Nesta quinta, a ação ocorre nas proximidades da Praça 19 de Dezembro (Homem Nu), no Centro. Na próxima quarta-feira, a ação será na Avenida República Argentina, no Água Verde.

A campanha Sangue Fraterno busca atingir pessoas de mais de cinco estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Em Curitiba, as mensagens de incentivo serão projetadas em fachadas de edifícios em parceria com a empresa Lumibike. O objetivo da mobilização é conscientizar sobre a importância das doações se manterem ativas durante todo o ano, já que a demanda é sempre alta e os estoques estão operando no limite.

Segundo o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas e o ideal é que cada pessoa doe pelo menos duas vezes ao ano.

Conforme lembra o coordenador médico do Hospital Cajuru, José Fernando Rodriguez, a demanda por sangue sempre é alta, seja por doenças crônicas, para pessoas que precisam de transfusões frequentemente, ou por perdas de sangue em traumas e acidentes. “Mesmo em tempos de pandemia, a demanda sempre esteve alta. O que a gente percebeu é que pelas restrições de circulação, as doações ficaram reduzidas e isso impactou sim o trabalho dos hospitais, porque independente da causa a demanda sempre existiu. Então agora, com as retomadas de atividades e circulação, a gente espera que os estoques voltem a sua normalidade”, destaca.

Ainda segundo ele, momentos de sensibilização como esses são importantes não apenas para o aumento pontual das doações. “O que a gente percebe é que campanhas conseguem sensibilizar as pessoas a se tornarem doadores mais frequentes, e, isso sim, impacta de verdade para que os que precisam de hemocomponentes”, reforça.

Divulgação de projeções anteriores. Foto: Daniel Castellano

Conforme conta Elinéia Denis Ávila, Coordenadora de Marketing e Comunicação da Província Marista Brasil Centro Sul (PMBCS), instituição organizadora da campanha Sangue Fraterno, essa é uma iniciativa que surgiu entre os jovens Maristas integrantes da Pastoral Juvenil Marista (PJM) e do Laicato Jovem, de maneira informal, há cerca de seis anos.

Desde 2019, ela vem sendo promovida de forma concentrada pela PMBCS. “Os Maristas são chamados a se colocarem a serviço do próximo, por meio da doação de sangue e do registro no cadastro nacional de medula óssea e também mobilizando outras pessoas a doarem. E neste ano, como ato de fraternidade, queremos incentivar toda a população a doar e ser um doador frequente”, destaca.

A diretora-geral do Hemepar, Liana Labre de Souza, lembra que o momento é de alerta. “Precisamos de doação. Nosso estoque de plaquetas e hemácias está muito baixo. E com a chegada de feriados e finais de semana, a demanda aumenta, especialmente pelo número de acidentes. A ajuda da população é fundamental, podendo desta forma salvar vidas”, afirmou.

Como participar da campanha

Homens podem doar sangue a cada 60 dias e, no período de 12 meses, podem fazer até 4 doações. Mulheres, em um intervalo de 90 dias e no período de 12 meses, podem fazer até 3 doações. Quem estiver em condições de doar, deve entrar em contato com o banco de sangue mais próximo da sua casa para obter informações detalhadas e agendar a doação.

Para quem doar nas unidades do Paraná, pode informar o código 1059 para identificar que realizou a doação motivado pela campanha. É possível contribuir com a Campanha Sangue Fraterno sendo um doador ou então ajudando a compartilhar essa ideia nas redes sociais, usando #sanguefraterno.

É possível acessar o site da campanha para obter mais informações sobre o local mais próximo para doação e demais dúvidas.

Sangue Fraterno

Anualmente, a campanha visa mobilizar colaboradores ligados a Província Marista Brasil Centro Sul e possíveis doadores nas regiões onde atua, sempre com o objetivo de impactar o maior público possível. Ao todo, são mais de 10 mil colaboradores atuantes em atividades religiosas, de saúde e educação em cinco estados brasileiros.

Para ampliar o alcance da campanha, a Unimed Federação do Estado do Paraná, que conta com mais de 11.052 médicos cooperados, 6.683 colaboradores e 1.550.937 beneficiários, também está colaborando na divulgação da campanha Sangue Fraterno em seus canais internos de comunicação e nas redes sociais.

