Os curitibanos que quiserem participar da campanha Doe Solidariedade e doar alimentos não-perecíveis e roupas masculinas para famílias em vulnerabilidade social e em situação de rua terão nesta semana duas opções de drive-thrus para entregar as contribuições.

A primeira delas será na quinta-feira (15), no estacionamento do Supermercado Condor, na Rua Nilo Peçanha, 1.000, no São Francisco. Das 14h às 19h, equipes da Fundação de Ação Social (FAS), coordenadora da campanha de arrecadação, estarão no local para a coleta das doações.

O segundo drive-thru da semana será no próximo sábado (17), no Shopping Curitiba, no Centro. O ponto de coleta estará montado ao lado da escadaria da entrada do shopping pela Rua Brigadeiro Franco, 2300, das 9h às 14h.

“Estaremos com barracas especialmente montadas para a ação, com servidores equipados e seguindo os protocolos para a prevenção da covid-19”, explica o presidente da FAS, Fabiano Vilaruel.

Segundo ele, a realização do drive-thru tem o objetivo de proteger as pessoas que trabalham e também os doadores, que não precisam nem mesmo sair de seus carros para entregar os produtos.

Campanha

Promovida pela Prefeitura de Curitiba, a campanha Doe Solidariedade foi lançada em 14 de abril e, desde então, arrecadou 209.683 quilos de alimentos e 57.831 peças de roupas.

Todos os alimentos arrecadados são distribuídos às 34 mil famílias que vivem hoje em situação de extrema vulnerabilidade social na cidade e as roupas são encaminhadas para as pessoas em situação de rua acolhidas nas unidades da FAS.

Pontos fixos

Além de drive-thrus que são promovidos semanalmente, a campanha Doe Solidariedade tem também pontos fixos para doação. Eles estão nas dez Ruas da Cidadania, nos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), no Disque Solidariedade, onde também foi instalado um drive-thru, e no Instituto Curitiba de Saúde (ICS).

Quem preferir poderá fazer doações ainda nas 22 lojas dos supermercados Condor e nas 11 lojas dos supermercados Festval, além de 60 postos de combustíveis e 41 lojas dos Correios da cidade.

Veja quais são os pontos de coleta de doações no link https://bit.ly/3d4PaVU