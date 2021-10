O Ministério da Saúde lançou, na quinta-feira (30), a Campanha Nacional de Multivacinação de 2021. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A campanha é realizada de 1º a 29 de outubro de 2021. Em Curitiba, as vacinas estão disponíveis em 88 unidades de saúde. Confira a lista e os horários de funcionamento neste link.

“A vacinação de rotina está sempre aberta e disponível na nossa rede. Mas a campanha do Ministério da Saúde vem no sentido de reforçar com toda a população a necessidade de se manter o calendário das crianças em dia”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Segundo a secretária, por conta da pandemia, em Curitiba, assim como em todo o país, a cobertura de algumas vacinas de rotina caiu. “Embora as vacinas de rotina estivessem sempre disponíveis nas unidades, algumas pessoas tiveram receio em buscar. Com a melhora dos indicadores da pandemia, nós esperamos que agora compareçam para colocar em dia o calendário de vacinação, que, por ventura, esteja em atraso”, diz.

A orientação da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba é que os pais e/ou responsáveis acessem a Carteira de Vacina Virtual dos filhos pelo aplicativo Saúde Já Curitiba ou pelo site saudeja.curitiba.pr.gov.br, para verificar se há vacinas em atraso. Caso tenha, deve-se buscar uma unidade de saúde para vacinação.

Como consultar se há vacina em atraso:

Pelo aplicativo:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Selecionar o dependente que se quer visualizar;

4 – Clicar em “Pendentes” e verificar se há indicação de alguma vacina em atraso.

5 – Levar a criança e/ou adolescente até uma das unidades de saúde desta lista para realizar a vacina.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Selecionar o dependente que se quer visualizar;

4 – Clicar em “Pendentes” e verificar se há a indicação de alguma vacina em atraso.

5 – Levar a criança e/ou adolescente até uma das unidades de saúde desta lista para realizar a vacina.

Vacinas disponíveis

Dentre as vacinas que estão disponíveis para as crianças nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana) e Varicela.

Estarão disponíveis para atualização da caderneta de adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

