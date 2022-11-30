A campanha #JuntosPeloNatal, promovida pela RPC e pelo Sesc, está recebendo doações de brinquedos para garantir a milhares de crianças um Natal recheado de sorrisos e horas de diversão. Quem quiser ajudar pode levar um brinquedo novo ou usado em bom estado a um dos vários pontos de coletas espalhados pelo Paraná (veja lista no final do texto)
Uma das ideias para que o espírito do Natal atinja ainda mais pessoas e ajude a formar a consciência cidadã nos pequenos é envolver toda a família no processo da doação. Quem explica a ideia é Suzana Possamai, coordenadora de reportagem da RPC TV. “Foi um ano difícil pra todo mundo e as famílias estão endividadas. Eu sugiro praticar a ‘lei do desapego’. Reúna os filhos para que eles ajudem a separar os brinquedos que não usam mais, e venham todos juntos até aqui pra fazer a doação”, sugeriu.
O ato de doar é revigorante. Apontar para as crianças que a atitude delas pode ajudar a garantir um Natal mais feliz para milhares de outras menos afortunadas é um ensinamento valioso. “A campanha vai até o dia 23 de dezembro. No ano passado, arrecadamos 204 mil brinquedos e queremos muito superar essa marca”, disse Suzana.
Todos os brinquedos arrecadados são classificados e separados em kits para serem distribuídos para as crianças assistidas por instituições apoiadas pelo Sesc e RPC.
Como doar?
- Deposite os brinquedos na caixa de doação do espaço natalino, que fica na RPC ou em dezenas de postos de coleta espalhados pela cidade;
- Vamos aceitar apenas brinquedos novos ou que estejam em ótimo estado;
- Você pode fazer a sua doação na sede da RPC TV em Curitiba de segunda a sexta, das 11h às 20h e sábado, das 10h às 17h.
- Dá para fazer doações de brinquedos nos pontos de coleta do Sesc
>>> Acesse este link para saber todos os pontos de coleta disponíveis no Paraná.
Em Curitiba, as doações podem ser feitas também nos locais abaixo:
RPC CURITIBA – R. MAMORÉ, 753, MERCÊS
SENAC CURITIBA CENTRO – RUA ANDRÉ DE BARROS, 750 CENTRO
SENAC PORTÃO – RUA CALIXTO RAZOLINI, 215 PORTÃO
SESC ÁGUA VERDE – AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 944 ÁGUA VERDE
SESC DA ESQUINA – RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 969 MERCÊS
SESC EDUCAÇÃO INFANTIL – AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 3219 CENTRO
SESC PORTÃO – RUA JOÃO BETTEGA, 770 PORTÃO
1° REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA
RUA PADRE ANCHIETA, 2050 2° ANDAR BIGORRILHO
2º SERVIÇO REGISTRO DE IMÓVEIS
ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 665 CENTRO
4° TABELIONATO DE PROTESTOS
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1488 CENTRO
6º TABELIONATO DE NOTAS
RUA EMILIANO PERNETA, 160 CENTRO
9° TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA
ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 234 CENTRO
ABIX TECNOLOGIA SHOPPING CRYSTAL
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 731 – LOJA 411 BATEL
ABRE PARK
RUA EMILIANO PERNETA, 297 CENTRO
ANDRIZ BRASIL LTDA
AV VICENTE MACHADO 589 CENTRO
AUTO PARK
RUA MARECHAL DEODORO, 502 CENTRO
AUTO PARK
RUA VICENTE MACHADO, 251 CENTRO
AUTO PARK
AVENIDA ANITA GARIBALDI, 850 CABRAL
AUTO PARK
RUA MARECHAL DEODORO 502 CENTRO
AUTO PARK ESTACIONAMENTO
RUA EMILIANO PERNETA, 822 CENTRO
BALAROTI ATUBA
AVENIDA MONTEIRO TOURINHO, 1936 ATUBA
BALAROTI BACACHERI
AVENIDA PREFEITO ERASTO GAERTNER, 2016 BACACHERI
BALAROTI BARIGUI
AVENIDA MAJOR HEITOR GUIMARÃES, 2059 CAMPINA DO SIQUEIRA
BALAROTI FAZENDINHA
RUA JOÃO DEMBINSKI, 3389 FAZENDINHA
BALAROTI HAUER
RUA WALDEMAR KOST, 701 HAUER
BALAROTI LINHA VERDE
BR 116, 12.475 HAUER
BALAROTI MERCÊS
AVENIDA MANOEL RIBAS, 1649 MERCÊS
BALAROTI PINHEIRINHO
BR 116, 19.250 PINHEIRINHO
BALAROTI PORTÃO
RUA DOUTOR JOÃO TOBIAS PINTO REBELO, 3680 PORTÃO
BALAROTI RUI BARBOSA
PRAÇA RUI BARBOSA, 513 CENTRO
BALAROTI TORRES
AVENIDA COMENDADOR FRANCO , 3711 JARDIM DAS AMÉRICAS
BALAROTI VISCONDE
AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2131 CENTRO
BALAROTI XAXIM
RUA FRANCISCO DEROSSO, 3073 XAXIM
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4961 HAUER
BRINCADEIRAS DE PAPEL
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 96 CENTRO
BRINCADEIRAS DE PAPEL – PAPELARIA
RUA JOÃO GUALBERTO, 1721 JUVEVÊ
CASA AO LADO IMÓVEIS
RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3966 BATEL
CENTERROL PRODUTOS PARA INDÚSTRIA
BR 116, 16224 CAPÃO RASO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRUPO MINIPREÇO
RUA MAJOR FABRICIANO DO RÊGO BARROS, 880 HAUER
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CHARLOTE
RUA JOÃO DEMBINSKI, 2825 CIC
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM
AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 2753 CAPÃO RASO
CGL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AVENIDA CANDIDO HARTMANN, 4137 SANTO INÁCIO
COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 661 CENTRO
COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIEIRO
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 3878 PORTÃO
CONDOMÍNIO ITAIAPOLIS
RUA BRASILIO ITIBERE, 4270 ÁGUA VERDE
CONSTRUTURA QUEST
AVENIDA SÃO JOSÉ, 1194 BOA VISTA
CULTURA INGLESA CURITIBA
RUA ATÍLIO BÓRIO, 643 ALTO DA XV
DBM CALL CENTER
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 672, 10º ANDAR
DBM CALL CENTER
AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1916 PORTÃO
DECATHLON BARIGUI
RUA TOBIAS DE MACEDO JUNIOR, 114 SANTO INÁCIO
DIGIDATA
RUA ALCIDES MUNHOZ, 41 MERCÊS
DIREÇÃO ESTACIONAMENTO LTDA
RUA JÃO GUALBERTO 623 ALTO DA GLÓRIA
FARMAIS
NICOLA RUA NICOLLA PELANDA, 1286 PINHEIRINHO
FRI’S MERCADO DAY BY DAY
RUA DOM PEDRO I, 555 ÁGUA VERDE
FUZETTI DA MOTA CALÇADOS E CONFECÇÕES (FILIAL)
RUA ERASTO GAERTNER, 2128 BACACHERI
FUZETTI DA MOTA CALÇADOS E CONFECÇÕES (FILIAL)
AVENIDA PREF. ERASTO GAERTNER, 2128 BACACHERI
GAYA BEM ESTAR
RUA BARÃO DE GUARAÚNA, 483 CABRAL
GIRALOOK BRECHÓ INFANTIL
RUA PADRE GERMANO MAYER, 1095 ALTO DA XV
HOSPITAL PILAR
RUA DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 322 BOM RETIRO
INJEPREMIUM
RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 220 LINDOIA
LAKSMI FARMÁCIA HOMEOPÁTICA E DE MANIPULAÇÃO
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 959 ÁGUA VERDE
MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
RUA RAUL POMPÉIA, 301 FAZENDINHA
MANNUS RESTAURANTE
RUA MATEUS LEME, 2725 SÃO FRANCISCO
MARECHAL MÓVEIS PLANEJADOS
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7555 BOQUEIRÃO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 900 – LOJA 1 – SUBSOLO ÁGUA VERDE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI
RUA JOÃO DEMBINSKI, 689 CAMPO COMPRIDO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI
AVENIDA MANOEL RIBAS, 8760 BUTIATUVINHA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI
RUA DOS PIONEIROS, 715 SÍTIO CERCADO
MAXIFARMA MEGAVE
RUA JUVENAL CARVALHO, 127 – LOJA 04 FAZENDINHA
MAXIFARMA NICOLA PELLANDA
RUA NICOLA PELLANDA, 1286 PINHEIRINHO
MAXIFARMA ZANDOFARMA
AVENIDA IGUAÇU, 1236 REBOUÇAS
MEDLESS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 3000 LOJA 02 CENTRO
MEGA PAPELARIA
AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 5529 BATEL
MILIGRAMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 2201 CENTRO
MINIPREÇO FANNY
RUA ALBINO BEATRIZ, nº 40 VILA FANNY
MINIPREÇO FAZENDINHA
RUA CARLOS KLEMTZ, 1994 FAZENDINHA
MINIPREÇO SANTA FELICIDADE
RUA DOMINGOS STRAPASSON, nº 100 SANTA FELICIDADE
MINIPREÇO TORRES
AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 7273 UBERABA
MINIPREÇO XAXIM
RUA FRANCISCO DEROSSO, 3044 XAXIM
NEO RESIDENCE
RUA DA GLÓRIA, 251 CENTRO CÍVICO
NICHELE MATEUS LEME
RUA MATEUS LEME, 3690 SÃO LOURENÇO
NICHELE PINHEIRINHO
RUA NICOLA PELLANDA, 1149 PINHEIRINHO
NICHELE SANTA FELICIDADE
AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 3033 SANTA FELICIDADE
NICHELE XAXIM
RUA FRANCISCO DEROSSO, 3680 XAXIM
PARANÁ CLÍNICAS
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 650 ÁGUA VERDE
PARK SHOPPING BOULEVARD
BR 116, 16.303 XAXIM
PARK SHOW
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 210 ÁGUA VERDE
PARK SHOW
ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO, 555 CENTRO
PARK SHOW
RUA ANDRE DE BARROS, 462 CENTRO
PARK SHOW ESTACIONAMENTOS
RUA PADRE ANCHIETA, 1856 BIGORRILHO
SAINT GERMAIN COMERCIO DE ALIMENTOS
RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 4882 BATEL
SAINT GERMAIN ECOVILLE
RUA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 2748 MOSSUNGUÊ
SALÃO MARLY – JUVEVÊ
AVENIDA JOÃO GUALBERTO, 2000 JUVEVÊ
SALÃO MARLY – PADRE ANCHIETA
RUA PADRE ANCHIETA, 383 BIGORRILHO
SEVEC VEÍCULOS
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3762 PAROLIN
SHOPPING ITÁLIA
RUA MARECHAL DEODORO, 630 CENTRO
SINCA PARANÁ – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO PARANÁ
ALAMEDA PRUDENTE DE MORAES, 203 MERCÊS
SINDARUC PARANÁ – SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO PARANÁ
RODOVIA BR 116, KM 10 TATUQUARA
SINDEPAR – SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO PARANÁ
RUA HAYTON DA SILVA PEREIRA, 1271 CAPÃO DA IMBUIA
SINDETUR – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO PARANÁ
TRAVESSA NESTOR DE CASTRO, 247 CENTRO
SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO PARANÁ
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, Nº 2872 TARUMÃ
SINDILOJAS CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA
RUA MARECHAL DEODORO, 469 CENTRO
SOFTMARKENTING
RUA JOÃO BETTEGA, 736 PORTÃO
SUPER G SUPERMERCADOS
RUA BRASILIO ITIBERE, 377 JARDIM BOTÂNICO
SUPERMERCADO MICHEL
RUA PADRE JOSÉ LOPACINSKI, 740 CIC
UNICESUMAR
RUA ITAJUBÁ, 673 PORTÃO
UNINGA- CENTRO UNIVERSITÁRIO RODOVIA
PR 117, 6114 PARQUE INDUSTRIAL 200
URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 CENTRO
V1 APP
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775 CENTRO
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