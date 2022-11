Corrente do bem

A campanha #JuntosPeloNatal, promovida pela RPC e pelo Sesc, está recebendo doações de brinquedos para garantir a milhares de crianças um Natal recheado de sorrisos e horas de diversão. Quem quiser ajudar pode levar um brinquedo novo ou usado em bom estado a um dos vários pontos de coletas espalhados pelo Paraná (veja lista no final do texto)

Uma das ideias para que o espírito do Natal atinja ainda mais pessoas e ajude a formar a consciência cidadã nos pequenos é envolver toda a família no processo da doação. Quem explica a ideia é Suzana Possamai, coordenadora de reportagem da RPC TV. “Foi um ano difícil pra todo mundo e as famílias estão endividadas. Eu sugiro praticar a ‘lei do desapego’. Reúna os filhos para que eles ajudem a separar os brinquedos que não usam mais, e venham todos juntos até aqui pra fazer a doação”, sugeriu.

O ato de doar é revigorante. Apontar para as crianças que a atitude delas pode ajudar a garantir um Natal mais feliz para milhares de outras menos afortunadas é um ensinamento valioso. “A campanha vai até o dia 23 de dezembro. No ano passado, arrecadamos 204 mil brinquedos e queremos muito superar essa marca”, disse Suzana.

Todos os brinquedos arrecadados são classificados e separados em kits para serem distribuídos para as crianças assistidas por instituições apoiadas pelo Sesc e RPC.

Como doar?

Deposite os brinquedos na caixa de doação do espaço natalino, que fica na RPC ou em dezenas de postos de coleta espalhados pela cidade;

Vamos aceitar apenas brinquedos novos ou que estejam em ótimo estado;

Você pode fazer a sua doação na sede da RPC TV em Curitiba de segunda a sexta, das 11h às 20h e sábado, das 10h às 17h.

Dá para fazer doações de brinquedos nos pontos de coleta do Sesc

>>> Acesse este link para saber todos os pontos de coleta disponíveis no Paraná.

Em Curitiba, as doações podem ser feitas também nos locais abaixo:

RPC CURITIBA – R. MAMORÉ, 753, MERCÊS

SENAC CURITIBA CENTRO – RUA ANDRÉ DE BARROS, 750 CENTRO

SENAC PORTÃO – RUA CALIXTO RAZOLINI, 215 PORTÃO

SESC ÁGUA VERDE – AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 944 ÁGUA VERDE

SESC DA ESQUINA – RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 969 MERCÊS

SESC EDUCAÇÃO INFANTIL – AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 3219 CENTRO

SESC PORTÃO – RUA JOÃO BETTEGA, 770 PORTÃO

1° REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA

RUA PADRE ANCHIETA, 2050 2° ANDAR BIGORRILHO

2º SERVIÇO REGISTRO DE IMÓVEIS

ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 665 CENTRO

4° TABELIONATO DE PROTESTOS

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1488 CENTRO

6º TABELIONATO DE NOTAS

RUA EMILIANO PERNETA, 160 CENTRO

9° TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA

ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 234 CENTRO

ABIX TECNOLOGIA SHOPPING CRYSTAL

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 731 – LOJA 411 BATEL

ABRE PARK

RUA EMILIANO PERNETA, 297 CENTRO

ANDRIZ BRASIL LTDA

AV VICENTE MACHADO 589 CENTRO

AUTO PARK

RUA MARECHAL DEODORO, 502 CENTRO

AUTO PARK

RUA VICENTE MACHADO, 251 CENTRO

AUTO PARK

AVENIDA ANITA GARIBALDI, 850 CABRAL

AUTO PARK

RUA MARECHAL DEODORO 502 CENTRO

AUTO PARK ESTACIONAMENTO

RUA EMILIANO PERNETA, 822 CENTRO

BALAROTI ATUBA

AVENIDA MONTEIRO TOURINHO, 1936 ATUBA

BALAROTI BACACHERI

AVENIDA PREFEITO ERASTO GAERTNER, 2016 BACACHERI

BALAROTI BARIGUI

AVENIDA MAJOR HEITOR GUIMARÃES, 2059 CAMPINA DO SIQUEIRA

BALAROTI FAZENDINHA

RUA JOÃO DEMBINSKI, 3389 FAZENDINHA

BALAROTI HAUER

RUA WALDEMAR KOST, 701 HAUER

BALAROTI LINHA VERDE

BR 116, 12.475 HAUER

BALAROTI MERCÊS

AVENIDA MANOEL RIBAS, 1649 MERCÊS

BALAROTI PINHEIRINHO

BR 116, 19.250 PINHEIRINHO

BALAROTI PORTÃO

RUA DOUTOR JOÃO TOBIAS PINTO REBELO, 3680 PORTÃO

BALAROTI RUI BARBOSA

PRAÇA RUI BARBOSA, 513 CENTRO

BALAROTI TORRES

AVENIDA COMENDADOR FRANCO , 3711 JARDIM DAS AMÉRICAS

BALAROTI VISCONDE

AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2131 CENTRO

BALAROTI XAXIM

RUA FRANCISCO DEROSSO, 3073 XAXIM

BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4961 HAUER

BRINCADEIRAS DE PAPEL

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 96 CENTRO

BRINCADEIRAS DE PAPEL – PAPELARIA

RUA JOÃO GUALBERTO, 1721 JUVEVÊ

CASA AO LADO IMÓVEIS

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 3966 BATEL

CENTERROL PRODUTOS PARA INDÚSTRIA

BR 116, 16224 CAPÃO RASO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRUPO MINIPREÇO

RUA MAJOR FABRICIANO DO RÊGO BARROS, 880 HAUER

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CHARLOTE

RUA JOÃO DEMBINSKI, 2825 CIC

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES KM

AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 2753 CAPÃO RASO

CGL CONSTRUTORA E INCORPORADORA

AVENIDA CANDIDO HARTMANN, 4137 SANTO INÁCIO

COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ

PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 661 CENTRO

COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIEIRO

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 3878 PORTÃO

CONDOMÍNIO ITAIAPOLIS

RUA BRASILIO ITIBERE, 4270 ÁGUA VERDE

CONSTRUTURA QUEST

AVENIDA SÃO JOSÉ, 1194 BOA VISTA

CULTURA INGLESA CURITIBA

RUA ATÍLIO BÓRIO, 643 ALTO DA XV

DBM CALL CENTER

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 672, 10º ANDAR

DBM CALL CENTER

AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1916 PORTÃO

DECATHLON BARIGUI

RUA TOBIAS DE MACEDO JUNIOR, 114 SANTO INÁCIO

DIGIDATA

RUA ALCIDES MUNHOZ, 41 MERCÊS

DIREÇÃO ESTACIONAMENTO LTDA

RUA JÃO GUALBERTO 623 ALTO DA GLÓRIA

FARMAIS

NICOLA RUA NICOLLA PELANDA, 1286 PINHEIRINHO

FRI’S MERCADO DAY BY DAY

RUA DOM PEDRO I, 555 ÁGUA VERDE

FUZETTI DA MOTA CALÇADOS E CONFECÇÕES (FILIAL)

RUA ERASTO GAERTNER, 2128 BACACHERI

FUZETTI DA MOTA CALÇADOS E CONFECÇÕES (FILIAL)

AVENIDA PREF. ERASTO GAERTNER, 2128 BACACHERI

GAYA BEM ESTAR

RUA BARÃO DE GUARAÚNA, 483 CABRAL

GIRALOOK BRECHÓ INFANTIL

RUA PADRE GERMANO MAYER, 1095 ALTO DA XV

HOSPITAL PILAR

RUA DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 322 BOM RETIRO

INJEPREMIUM

RUA CAMILO CASTELO BRANCO, 220 LINDOIA

LAKSMI FARMÁCIA HOMEOPÁTICA E DE MANIPULAÇÃO

AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 959 ÁGUA VERDE

MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA RAUL POMPÉIA, 301 FAZENDINHA

MANNUS RESTAURANTE

RUA MATEUS LEME, 2725 SÃO FRANCISCO

MARECHAL MÓVEIS PLANEJADOS

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7555 BOQUEIRÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI

AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 900 – LOJA 1 – SUBSOLO ÁGUA VERDE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI

RUA JOÃO DEMBINSKI, 689 CAMPO COMPRIDO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI

AVENIDA MANOEL RIBAS, 8760 BUTIATUVINHA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAFREI

RUA DOS PIONEIROS, 715 SÍTIO CERCADO

MAXIFARMA MEGAVE

RUA JUVENAL CARVALHO, 127 – LOJA 04 FAZENDINHA

MAXIFARMA NICOLA PELLANDA

RUA NICOLA PELLANDA, 1286 PINHEIRINHO

MAXIFARMA ZANDOFARMA

AVENIDA IGUAÇU, 1236 REBOUÇAS

MEDLESS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 3000 LOJA 02 CENTRO

MEGA PAPELARIA

AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 5529 BATEL

MILIGRAMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 2201 CENTRO

MINIPREÇO FANNY

RUA ALBINO BEATRIZ, nº 40 VILA FANNY

MINIPREÇO FAZENDINHA

RUA CARLOS KLEMTZ, 1994 FAZENDINHA

MINIPREÇO SANTA FELICIDADE

RUA DOMINGOS STRAPASSON, nº 100 SANTA FELICIDADE

MINIPREÇO TORRES

AVENIDA COMENDADOR FRANCO, 7273 UBERABA

MINIPREÇO XAXIM

RUA FRANCISCO DEROSSO, 3044 XAXIM

NEO RESIDENCE

RUA DA GLÓRIA, 251 CENTRO CÍVICO

NICHELE MATEUS LEME

RUA MATEUS LEME, 3690 SÃO LOURENÇO

NICHELE PINHEIRINHO

RUA NICOLA PELLANDA, 1149 PINHEIRINHO

NICHELE SANTA FELICIDADE

AVENIDA VEREADOR TOALDO TÚLIO, 3033 SANTA FELICIDADE

NICHELE XAXIM

RUA FRANCISCO DEROSSO, 3680 XAXIM

PARANÁ CLÍNICAS

AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 650 ÁGUA VERDE

PARK SHOPPING BOULEVARD

BR 116, 16.303 XAXIM

PARK SHOW

AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 210 ÁGUA VERDE

PARK SHOW

ALAMEDA CARLOS DE CARVALHO, 555 CENTRO

PARK SHOW

RUA ANDRE DE BARROS, 462 CENTRO

PARK SHOW ESTACIONAMENTOS

RUA PADRE ANCHIETA, 1856 BIGORRILHO

SAINT GERMAIN COMERCIO DE ALIMENTOS

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 4882 BATEL

SAINT GERMAIN ECOVILLE

RUA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 2748 MOSSUNGUÊ

SALÃO MARLY – JUVEVÊ

AVENIDA JOÃO GUALBERTO, 2000 JUVEVÊ

SALÃO MARLY – PADRE ANCHIETA

RUA PADRE ANCHIETA, 383 BIGORRILHO

SEVEC VEÍCULOS

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3762 PAROLIN

SHOPPING ITÁLIA

RUA MARECHAL DEODORO, 630 CENTRO

SINCA PARANÁ – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO PARANÁ

ALAMEDA PRUDENTE DE MORAES, 203 MERCÊS

SINDARUC PARANÁ – SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO PARANÁ

RODOVIA BR 116, KM 10 TATUQUARA

SINDEPAR – SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO PARANÁ

RUA HAYTON DA SILVA PEREIRA, 1271 CAPÃO DA IMBUIA

SINDETUR – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO PARANÁ

TRAVESSA NESTOR DE CASTRO, 247 CENTRO

SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, Nº 2872 TARUMÃ

SINDILOJAS CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

RUA MARECHAL DEODORO, 469 CENTRO

SOFTMARKENTING

RUA JOÃO BETTEGA, 736 PORTÃO

SUPER G SUPERMERCADOS

RUA BRASILIO ITIBERE, 377 JARDIM BOTÂNICO

SUPERMERCADO MICHEL

RUA PADRE JOSÉ LOPACINSKI, 740 CIC

UNICESUMAR

RUA ITAJUBÁ, 673 PORTÃO

UNINGA- CENTRO UNIVERSITÁRIO RODOVIA

PR 117, 6114 PARQUE INDUSTRIAL 200

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 CENTRO

V1 APP

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775 CENTRO