O objetivo é sensibilizar a população a destinar parte do Imposto de Renda (IR) a projetos e fundos incentivados fiscalmente. A campanha “Declare o Bem no seu Imposto de Renda” é liderada pelo Instituto GRPCOM, Grupo Marista e Instituto Positivo com apoio do Conselho Regional de Contabilidade, Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e mais de outras 30 organizações.

Para Ana Gabriela Simões Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM (IGRPCOM), as ONGs atravessam um momento crítico, financeiramente falando. “Durante a pandemia estivemos muito próximos das organizações, e percebemos que a dificuldade financeira fez com que muitos projetos fossem paralisados, o que é lamentável”.

Nunca foi tão importante doar

A vulnerabilidade foi agravada durante a pandemia. Pelo menos é o que indica a pesquisa realizada pelo Instituto GRPCOM com ONGs de todo o Paraná. Entre os meses de março e outubro 35% das ONGs pesquisadas precisaram suspender suas atividades, e 41% correm o risco de não conseguir se manter financeiramente nos próximos meses, o que deixaria mais de 130 mil pessoas desassistidas.

Nesse contexto é que a campanha procura unir pessoas físicas, empresas e organizações de todo o Paraná para reverter os historicamente baixos índices da destinação fiscal.

Para Rodolfo Schneider, do Grupo Marista, as campanhas possuem papel importante não só nos números da destinação, mas influenciam diretamente na cultura da doação. “Acreditamos que as campanhas de estímulo à cultura da doação são essenciais para que possamos enfrentar os grandes desafios sociais existentes, especialmente em momentos como o que estamos vivendo”.

Destinar para Transformar

Todos os anos, empresas e Pessoas Físicas precisam declarar o seu Imposto de Renda (IR). Parte desse valor pode ser destinado a projetos e fundos que transformam a comunidade. Considerando os impactos da pandemia, as destinações tornaram-se ainda mais importantes para as organizações sociais que foram amplamente impactadas.

Eliane de Jesus, coordenadora do Aldeias Infantis SOS Brasil, sabem bem como é essa realidade. “No momento de pandemia em que estamos vivenciando, as ações precisam ser assertivas e rápidas, pois aumenta o número de famílias em vulnerabilidades e elevam os números de participantes tanto no serviço de Fortalecimento Familiar e Comunitário como nos serviços de acolhimento institucional na modalidade de casas-lares . Com a destinação do IR para as organizações, conseguimos dar continuidade aos serviços já existente e trazer as respostas de acordo com as necessidades das famílias”, explica.

Apesar dessa dura realidade, parte da população ainda tem receio de fazer a destinação, e muitas ainda nem sabem dessa possibilidade. Por esse motivo, a Diretora executiva do Instituto Positivo, Eliziane Gorniak, destaca a importância de esclarecer sobre o assunto, “As pessoas querem sim colaborar, no entanto, muitas ainda sentem-se receosas quando se trata de doação via declaração do imposto de renda. Por isso, campanhas como a “Declare o bem no seu IR” são tão importantes e contam com o apoio de organizações tão representativas em nosso Estado. A campanha ajuda a esclarecer as dúvidas e ensina, passo a passo, como efetivar a doação”.

Como fazer a destinação

O período para realizar a declaração do imposto de renda 2021 já começou e vai até o dia 30 de abril. A doação do IR da pessoa física acontece diretamente pelo Programa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), onde a pessoa escolhe para qual fundo e qual o valor que quer destinar. A pessoa física pode destinar até 6% dos seus impostos, sendo 3% para o Fundo da Criança e adolescente e 3% para o Fundo do Idoso.

Para facilitar esse processo, a campanha disponibilizou um Guia com orientações para realizar essa destinação. O “Guia de destinação fiscal: saiba como declarar o bem no seu imposto de renda” pode ser baixado no site da campanha >>> CLICANDO AQUI <<<.

“A campanha tem como principal objetivo esclarecer a população que está em nossas mãos o poder de reverter essa situação. Todo contribuinte precisa fazer a declaração do imposto de renda. É uma ótima oportunidade para cumprir com a sua obrigação fiscal e ainda transformar vidas com um simples gesto. O site da campanha traz todas as informações e apoio que o contribuinte precisa na hora de fazer sua destinação”, afirma Jéssica de Moraes, gestora de projetos do Instituto GRPCOM e responsável pela campanha.

