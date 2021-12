O Complexo de Saúde Erasto Gaertner, por meio do seu programa Conscientizar +, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Paraná (SBD-PR) lançam em parceria uma série de ações de conscientização para a campanha Dezembro Laranja. A mobilização incentiva a prevenção e o combate ao câncer de pele e chama atenção para o aumento da incidência da doença durante o verão.

Com o mote “Adicione mais fator de proteção ao seu verão”, o movimento encampado pelas duas das instituições mais importantes do Brasil no combate à doença traz um “alerta laranja” para a volta dos brasileiros às praias e piscinas e estimula o uso do filtro solar como produto protetor contra a radiação.

No dia 11 de dezembro, o Colégio Positivo promove um grande concerto natalino em frente ao pavilhão de exposições do Parque Barigui, com atrações internacionais e previsão de reunir mais de 2 mil pessoas ao ar livre. O local foi referência na vacinação contra a covid-19 durante toda a pandemia.

Na ocasião, por meio de uma parceria com a La Roche Posay, a SBD-PR e o Programa Conscientizar + vão distribuir protetores solares ao público presente.

Prédios iluminados

Praça do Japão iluminada de laranja. Foto: Pedro Ribas / SMCS

Como resultado do engajamento das instituições, a Assembleia Legislativa do Paraná deixará seu prédio iluminado de laranja. Outros pontos turísticos também vão aderir à iniciativa e ganhar “as luzes da prevenção”.

Em Curitiba, receberão ainda a cor laranja durante este mês todas as unidades do Colégio Positivo nos bairros Jardim Ambiental, Angelo Sampaio, Hauer, Água Verde, Boa Vista e Batel , assim como as estruturas em Ponta Grossa, Londrina, Cascavel (Passo Certo), Foz do Iguaçu (Semeador), Joinville e Florianópolis (Vila Olímpia).

Live

No dia 3 de dezembro, o Complexo Erasto Gaertner realizou, na sede da Celepar, uma live para informar a população acerca do diagnóstico precoce do câncer de pele. O evento contou com a participação especial da presidente da SBD-PR, Paula Xavier Schiavon. Veja como foi no player abaixo.

Cuidados

Pessoas de pele e olhos claros estão mais vulneráveis à ação dos raios solares, porém todas as pessoas estão susceptíveis ao câncer de pele. Dentre as causas e riscos para o problema, destaca-se a exposição prolongada e repetida ao sol, principalmente na infância e adolescência. Para se proteger do câncer de pele, o chefe do Serviço de Pele e Melanoma do Hospital Erasto Gaertner, Leandro Carvalho Ribeiro, dá algumas dicas importantes:

Evite exposição solar prolongada entre 10h e 16h;

Procure lugares com sombra;

Use acessórios adequados em dias de sol, como roupas, bonés, óculos com proteção contra raios UV, sombrinhas e barracas;

Aplique filtro solar com fator de proteção no mínimo 30 ao se expor ao sol (ou mesmo na sombra) e reaplique após o banho de piscina ou praia;

Use filtro solar próprio para os lábios.