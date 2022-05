A nova Campanha do Agasalho 2022 da Prefeitura de Curitiba reforça este ano a arrecadação de roupas masculinas, cobertores e roupas de cama. As doações serão destinadas pela Fundação de Ação Social (FAS) para atender as pessoas em situação de rua, principalmente homens, que representam 92% da população que vive nesta condição na cidade. Por esse motivo, a doação de roupas masculinas tem sido tão necessária.

Além dos agasalhos, roupas íntimas e calçados que possam aquecer os pés, a FAS quer arrecadar cobertores, lençóis, fronhas e toalhas de banho. As roupas de cama serão usadas nas unidades que acolhem pessoas em situação de rua, principalmente durante a Ação Inverno – Curitiba que Acolhe, que começou no dia 15 de maio.

LEIA TAMBÉM:

>> Secretária alerta: Se não cuidarmos com a covid-19, medidas mais severas podem ser tomadas em Curitiba

>> Precisando de orientação jurídica gratuita em Curitiba? Quinta tem mutirão

“Estamos entrando no período mais frio do ano e toda doação é bem-vinda para esse trabalho de proteção à população em situação de rua, a mais exposta aos riscos das baixas temperaturas. Quanto mais fizermos, mais poderemos fazer”, diz o prefeito Rafael Greca.

O presidente da FAS, Fabiano Vilaruel, explica que a fundação recebe muitas doações de roupas, por meio do Disque Solidariedade, mas a maioria delas femininas e infantis. “Ao contrário das mulheres, que costumam ter mais peças para doar, os homens quase não se desfazem de roupas e, por isso, temos poucas opções para distribuir ao público masculino atendido em nossos serviços”, explica.

Pontos de coleta

A Campanha do Agasalho já pode ser vista nos pontos de ônibus, televisões de alguns veículos do transporte público e em cartazes espalhados principalmente nos pontos de coleta de doações.

Neste momento, a campanha conta com 120 pontos de arrecadação que estão em órgãos da administração municipal, lojas das principais redes de supermercados e empresas. Confira a lista aqui.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Paula tenta se acertar com Flávia Pantanal Gustavo se desespera com a morte de Madeleine Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”