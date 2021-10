O Instituo GRPCOM foi agraciado neste quinta-feira (14) com o 2º lugar no Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público com a campanha O Amor Contagia. A premiação acontece anualmente com o objetivo de identificar, reconhecer e difundir projetos já executados ou em atividade, que sejam resultado de atuação proativa, efetiva e resolutiva em benefício da sociedade. O Instituto GRPCOM foi premiado na categoria “Integração e Articulação”.

Neste ano participaram 530 iniciativas em nove categorias. Além da colocação alcançada, a campanha O Amor Contagia recebeu o Selo de Reconhecimento do CNMP por atuação na área de Respeito e Diversidade. O selo foi concedido a somente 16 dos mais de 530 projetos inscritos.

+ Leia mais: Campanha Bicho do Paraná ganha nova edição na RPC

Em 2020, a Promotoria de Justiça de Fundações e do Terceiro Setor de Curitiba, preocupada com os impactos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus, articulou com outras unidades ministeriais, Universidades e instituições privadas, dentre as quais o Instituto GRPCOM, a criação da Campanha O Amor Contagia. A Tribuna do Paraná, RPC e os demais veículos do GRPCOM apoiaram a campanha.

A campanha teve como objetivo de fomentar e estimular ações em prol de entidades assistenciais e distribuiu mais de 17 milhões de reais em medicamentos, insumos e equipamentos hospitalares, EPIs, cestas básicas e kits de higiene. A capilaridade da Campanha permitiu o atendimento de mais de 200 mil paranaenses e 150 entidades (hospitais filantrópicos e entidades de acolhimento de crianças e idosos).

“A premiação da Campanha O Amor Contagia pelo CNMP representa uma grande vitória para a sociedade paranaense, a qual demonstrou o desejo e a capacidade de rápida mobilização em um momento tão crítico de crise sanitária mundial. À Promotoria de Justiça do Terceiro Setor coube coordenar e articular a Campanha O Amor Contagia, visando assegurar a dignidade da população mais vulnerável, com a inestimável participação do Instituto GRPCOM, FUNPAR, UFPR, Instituto Positivo e Grupo Marista”, disse Karina Anastacio Faria de Moura Cordeiro, Promotora de Justiça do MPPR.

+ Leia também: No Dia dos Professores, a mágica linguagem dos números

Segundo Ana Gabriela Simões Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM, a campanha o Amor Contagia foi a maior ação coletiva e solidária do estado Paraná para minimizar os impactos da pandemia. “Os resultados dessa campanha só foram possíveis, devido à parceria entre os diferentes setores da sociedade e à solidariedade dos paranaenses. Inúmeras empresas e pessoas físicas doaram recursos financeiros e materiais para ajudar quem mais precisava em momentos críticos da pandemia. O que mais nos alegra é perceber que com a união desses esforços, foi possível salvar muitas vidas”.

Karina Anastacio concluiu. Dra Karina MP: “Esse prêmio e ainda, o recebimento de selo de reconhecimento do CNMP, demonstra que a junção de esforços do poder público e da sociedade civil é um importante agente de transformação social, capaz de nos conduzir por caminhos de fraternidade e menos desigualdades”.

>>> Saiba mais sobre a campanha no site de O Amor Contagia.