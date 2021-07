Neste sábado (31), as prefeituras de Campo Largo e São José dos Pinhais continuam com a vacinação da covid-19. Campo Largo vai aproveitar a data para promover repescagem a partir dos 34 anos completos. Já São José dos Pinhais pretende vacinar quem tem 34 anos, nascidos no primeiro semestre.

Os outros municípios da região metropolitana de Curitiba, procurados pela Tribuna, divulgaram parte do calendário de vacinação. No entanto, a imunização deve continuar apenas a partir de segunda-feira (02). Confira abaixo:

Araucária

Vacinação suspensa por falta de doses.

Almirante Tamandaré

Documentos: documento com foto, CPF e comprovante de residência, além de realizar o cadastro no site da prefeitura.

De segunda a sexta-feira

Pessoas de 31 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Sábado (31 de julho)

Repescagem para os seguintes grupos:

34 anos completos ou mais.

Documentos: documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta

MOTORISTAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: CAMINHONEIROS (EMPREGADOS, COOPERADOS OU AUTÔNOMOS) – 18 anos ou mais.

Documentos: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e CPF e uma caneta.

TRABALHADORES DE EMPRESA DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – 18 anos ou mais

Documentos: Declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e uma caneta.

Segunda-feira (02 de agosto)

Repescagem para trabalhadores da educação – ensino regular e superior presencial – 18 anos ou mais.

Documentos: declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e cpf.

De segunda a sexta-feira

2° dose da vacina, conforme o cartão vacinal.

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Campo Magro

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Colombo

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

São José dos Pinhais

Documentos: realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado para quem mais precisa

Sábado (31 de julho) horário conforme o mês de nascimento

População geral de 34 anos (nascidos no primeiro semestre)

Fazenda Rio Grande

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Pinhais

A vacinação retorna na terça-feira.

Morretes

Aguardando a chegada de mais lotes de vacinas.

Matinhos

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

De segunda a sexta-feira

2° dose. Confira na carteira de vacinação a data prevista para o recebimento da segunda dose, e procure o mesmo local onde foi aplicada a primeira.

Paranaguá

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.

Guaratuba

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para os próximos dias.