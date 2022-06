Com o objetivo de divulgar o potencial turístico do município, a prefeitura de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, abriu um cadastro digital para os comércios e prestadores de serviços da cidade entrarem para o banco de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A partir desses cadastros, os participantes terão possibilidade de acesso a programas de fomento do setor.

Segundo a prefeitura, com o banco de dados será possível dar “maior visibilidade às belezas naturais e todas as possibilidades de fomento ao turismo e aumento da viabilidade econômica para os empreendedores campo-larguenses, por meio de um catálogo turístico”.

A administração solicita que os interessados em fazer parte deste catálogo, e que possuem algum atrativo turístico, realizem o cadastro no site da prefeitura. Tal movimento irá identificar os atrativos e serviços locais existentes e divulgá-los.

Podem participar agências de turismo, guias de turismo, empresas de transporte turístico, artesãos locais que comercializem souvenirs, cafés coloniais, restaurantes e outros espaços gastronômicos, hotéis, pousadas, chácaras com day use, atrações turísticas e históricas, espaços de recreação, passeios diferenciados, serviços de entretenimento com turismo rural e ecoturismo, entre outros exemplos.

De graça

O cadastro é gratuito e o preenchimento do formulário online é simples e rápido. Ele está disponível no site deste a sexta-feira (10), em aba específica dentro do site.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Turismo, pelo telefone (41) 3291-5232.

