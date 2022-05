A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, irá realizar, entre os dias 6 e 8 de junho, uma doação de mudas de árvores em troca de material reciclável. A ação faz parte da programação especial alusiva ao Dia do Agente do Meio Ambiente, em 5 de junho, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2568.

Além do cuidado com a natureza, o objetivo é ajudar as Associações de Reciclagem que receberão os materiais arrecadados.

São mais de quinze espécies de árvores, frutíferas e ornamentais, que poderão ser trocadas por materiais recicláveis da seguinte forma: quem levar um saco de 50 litros com materiais recicláveis terá direito a duas mudas de plantas. Para os sacos com capacidade de 100 litros a quantidade para troca será de cinco mudas. E cada pessoa poderá retirar até 10 mudas por dia, durante toda a duração da iniciativa.

O material recebido será distribuído entre as Associações de Reciclagem cadastradas no município. Como a demanda de materiais recolhidos na coleta seletiva e entregues a essas associações está baixa, a iniciativa também fará a diferença na renda dos catadores que têm na reciclagem a base do seu sustento.

As trocas serão feitas no Horto Municipal nos dias programados, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Os materiais entregues devem estar limpos e secos, sem gordura ou restos de comida, e uma conferência da equipe da secretaria será feita na hora para validar os materiais arrecadados e efetuar a troca.

Espécies ofertadas

Para a troca estarão disponíveis, conforme disponibilidade no dia: dedaleiro, ipê amarelo, capororoca, jacarandá, araçá vermelho, pitanga, jabuticaba, cereja, pinheiro, ibisco rosa, hortência, coerana amarela, caliandra rosa, goiaba serrana, cassia, pata de vaca, pau ferro e angico.

A ação acontece nos dias 6, 7 e 8 de junho, das das 9h às 12h / 13h às 16h, no Horto Municipal, Av. Cristina, 300 – Popular Nova, Campo Largo.