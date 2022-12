Uma família de Araucária, região metropolitana de Curitiba, teve uma surpresa bem desagradável na noite de véspera de Natal. Um cano da rede de distribuição da Sanepar estourou, por volta das 23h de sábado (24), e destruiu parte da casa onde a família estava reunida para celebrar a data festiva. Ninguém se feriu.

De acordo com informações, a água que vazou do encanamento rompido deixou um rastro de destruição, derrubando um muro, paredes e janelas – parte do imóvel ficou soterrada pelo acúmulo de entulhos. Os moradores relataram, ao portal G1 Paraná, que a lama chegou até a altura de seus joelhos e vários móveis ficaram destruídos.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, que trabalharam para retirar os moradores do local em segurança.

Os moradores reclamaram da demora da Sanepar para solucionar o problema. De acordo com uma das moradoras, a empresa teria demorado mais de duas horas para mandar uma equipe até o local, o que ocorreu só por volta de 1h30 da manhã.

Em nota ao G1 Paraná, a Sanepar afirmou que o chamado foi aberto pelos moradores apenas às 1h32 e que, em seguida, equipes da companhia foram acionadas. A empresa afirmou, ainda, que a uma equipe fez o reparo da rede rompida e outra equipe iniciou o trabalho de retirada de lama do imóvel e que a Sanepar irá ressarcir o proprietário do imóvel pelos prejuízos.

Durante os consertos na rede, o fornecimento de água foi suspenso na região ao longo da madrugada, mas foi reestabelecido já na manhã deste domingo (25).

Os moradores contaram ainda que há cerca de 9 anos outro vazamento semelhante fez um muro desabar sobre parte da casa.