Centenas de pequenas embalagens contendo crack e cocaína foram apreendidas por equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal após uma abordagem feita no bairro CIC, no fim da noite do domingo (14).

Durante o patrulhamento, os guardas encontraram um indivíduo que começou a mexer em cestos de lixo ao perceber a aproximação da viatura. No primeiro contato, o homem, de 34 anos, disse estar fazendo coleta de materiais recicláveis. Ele carregava uma mochila onde, efetivamente, havia diversas latinhas de bebida levemente amassadas.

Vistoria do cão de faro Kayla indicou possibilidade da existência de substâncias ilícitas dentro do pertence, fato comprovado pelos guardas. No total, havia 477 invólucros com entorpecentes, sendo 132 com cocaína e 345 com crack.

O suspeito, que tinha outras duas passagens anteriores pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Flagrante por roubo

Ainda na noite de domingo, guardas do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) reprimiram um roubo à mão armada cometido na região do Largo da Ordem.

Equipe conseguiu prender um indivíduo e apreender dois adolescentes apontados como suspeitos do crime cometido contra um jovem de 25 anos. De acordo com relato da vítima, o trio estava com uma pistola e havia levado o celular dele. Todos foram conduzidos à autoridade policial competente para as providências cabíveis.

