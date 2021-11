Mais uma vez a border collie Aysha, de 7 meses, cão integrado ao projeto “Cão Amigo” da Guarda Municipal de Curitiba, foi destaque em um evento de colecionadores de equipamentos militares realizado em Curitiba no sábado (22), em Santa Felicidade. O evento reuniu amantes da militaria e, entre outras atividades, contou com a exibição das peripécias que a Aysha sabe fazer. O cão é treinado pela guarda Simone de Fátima Lima, integrante do Grupo de Operações com Cães (GOC).

Segundo a GM Simone de Fátima, a Aysha, que já foi personagem de matéria na Tribuna do Paraná, o projeto “Cão Amigo” tem o objetivo de aproximar a polícia da comunidade, principalmente através das crianças. “Nós tínhamos o cão Duke, que já se aposentou, e a Aysha nos foi doada com 50 dias. Em todos esses meses com a gente, ela passa pelo processo de treinamento do projeto, que inclui o combate ao uso de drogas nas escolas, sendo que ela não será um cão operacional. Então, é muito bacana ver essa interação dela com a comunidade. Todo mundo adora”, explica a GM.

Veja as fotos da Aysha no evento. Fotos: Gerson Klaina

O evento de militaria foi o primeiro encontro direcionado a colecionadores do estilo em Santa Felicidade. Ele ocorreu na Sociedade Operária Beneficiente Esportiva Iguaçu, que é um clube de futebol do bairro. O estacionamento do local abrigou as viaturas militarizadas e parte interna teve exposição de miniaturas e outras atividades. Houve a participação de vários grupos culturais, de Curitiba e de cidades do estado de São Paulo.

Além do GOC com a Aysha, a GM informou que o encontro contou com a “participação dos guardas municipais do Núcleo Santa Felicidade, com apoio do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional, cuja equipe fez a exposição do Teatro de Fantoches, além da Patrulha Maria da Penha e Defesa Civil”.

