O mês de abril de 2021 foi marcado por fatos significativos no Paraná. Foi a partir do quarto mês do ano que os números de casos confirmados e óbitos da Covid-19 começaram a reduzir. A partir disso, flexibilizações nos serviços tiveram início e o retorno de algumas atividades foi importante para a economia e para o trabalho das pessoas. Além disso, tivemos capivaras respeitando lei de trânsito e até mesmo a internação do prefeito Rafael Greca, devido a um problema vascular cerebral isquêmico. Relembre as matérias mais lidas do mês de abril de 2021:

1 – Regras de isolamento revogadas no PR

Governador Ratinho Junior. Foto: Rodrigo Félix Leal / AEN



No terceiro dia de abril, o governo estadual revogou o decreto que previa regras de circulação mais rígidas em 11 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, antecipando o retorno das atividades não essenciais nas cidades do chamado Primeiro Anel, aquelas mais próximas à capital paranaense. Atividades comerciais na rua, galerias e centro comerciais e serviços não essenciais dos municípios com mais de 50 mil habitantes puderam funcionar das 10 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação, e sábado exclusivamente nas modalidades delivery e drive thru, das 10 horas às 17 horas.

2 – Greca sofre AVC e é internado

Prefeito Rafael Greca teve um AVC em abril. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS



No meio de abril, o prefeito Rafael Greca, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Ficou internado por três dias no Hospital Nossa Senhora das Graças. Durante todo o período da internação, o prefeito manteve-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando.

3 – Delegado Recalcatti morre após infarto

Deputado estadual Delegado Rubens Recalcatti morreu no dia 9 de abril. Foto: ALEP



Quem não resistiu foi o deputado estadual Delegado Rubens Recalcatti. A causa da morte foi um infarto fulminante. Delegado de carreira, concursado em 1994, Recalcatti atuou durante 23 anos em diversos municípios do Paraná, como União da Vitória e Araucária, e em várias Delegacias de Curitiba. Entre elas, as de Furtos e Roubos e de Homicídios. Conduziu diversas investigações de grande repercussão na sociedade paranaense, destacando-se como policial de linha de frente e muito ativo nas lides do ofício.

4 – Nota Paraná com mais um prêmio milionário

Para participar do Nota Paraná é necessário se cadastrar e pedir o CPF na nota fiscal. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.



Ainda em abril, saiu o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná para um contribuinte de Tunas do Paraná, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. O programa Nota Paraná devolve até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pessoas que pedem o registro do CPF nas notas fiscais emitidas no comércio.

5 – Reabertura do comércio

Imediações do Shopping Curitiba. Foto: Lineu Filho /Tribuna do Paraná



No quarto mês de 2021, depois de permanecer por 23 dias na bandeira vermelha, Curitiba voltou a ter bandeira laranja para o funcionamento de atividades comerciais. Com a flexibilização, serviços passam a poder funcionar com regras menos rígidas de horário e de modalidades de atendimento. Os shoppings tiveram as portas abertas.

6 – Nova fábrica de lacticínios no PR

Foto: divulgação.



Outra boa notícia foi que a fabricante catarinense de lacticínios Tirol inaugurou sua primeira unidade no Paraná. A fábrica fica localizada em Ipiranga, na região de Ponta Grossa. Com um investimento de R$ 152 milhões, a empresa gerou 160 empregos diretos, além de centenas de outros indiretos por conta da cadeia de fornecimento.

7 – Voos para o exterior

Foto: Arquivo/Albari Rosa



O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou que os Aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e de Foz do Iguaçu, na região Oeste do estado, irão receber voos sem escala, diretamente dos Estados Unidos e Europa.

8 – Luto no Bar Stuart

Nelson Ferri. Foto: Reprodução/Facebook



Em abril, Curitiba perdeu o empresário Nelson Ferri, 72 anos, proprietário do Bar Stuart. Ferri vinha batalhando contra um câncer descoberto há mais de dois anos.

9 – Erros no sorteio das loterias

Erro em sorteio da Lotomania faz internautas suspeitarem de fraude. Foto: Reprodução



Um erro aparentemente simples durante sorteio da Lotomania, chamou a atenção de apostadores e leitores. Esta falha ocasionou uma sequência de erros que deixaram os internautas irritados e atentos ao processo realizado.

10 – Capivaras conquistam a internet

Foto: Reprodução

Quem não errou foram as capivaras que foram flagradas atravessando a rua na faixa de pedestres em um trecho do Parque Tingui, em Curitiba. Símbolos da cidade, o grupinho composto por cerca de 20 animais, entre filhotes e adultos, parou o trânsito e fez sucesso na internet.

