A Secretaria do Meio Ambiente começou a instalar placas para alertar sobre a interação indevida com as capivaras do Parque Barigui. As primeiras estão próximas ao bar do lago, mas outros pontos também devem ser sinalizados.

LEIA TAMBÉM – Capivaras são as estrelas de pérolas e situações inusitadas em Curitiba; confira

A medida acontece após novos vídeos divulgados em redes sociais de pessoas fazendo carinho e, até mesmo, “vestindo” os animais com acessórios como toucas e óculos de sol.

Placas alertam e orientam sobre interação com capivaras no Parque Barigui. Foto: Divulgação/SMC



LEIA MAIS – Capivarol? Capivaras já foram caçadas para produção de óleo antes de se tornarem mascotes de Curitiba

O objetivo é prevenir acidentes, de acordo com o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria, Edson Evaristo.

“Por mais dóceis que pareçam, não podemos esquecer que as capivaras são animais silvestres e é impossível prever a reação com a aproximação e o contato humano e de animais domésticos”, explica Evaristo.

LEIA AINDA – Capivara e mais bichos viram pastel em feira de Curitiba e chamam atenção até do prefeito

As situações postadas na internet podem ter acabado bem, mas há uma série de relatos e notícias de aproximações que não deram tão certo, com ataques, inclusive, a animais domésticos. Outro perigo é a transmissão de algumas doenças, reforça Evaristo.

“O ideal é respeitar o espaço delas, observar e fotografar de longe”, orienta o diretor. “Os machos dominantes, especialmente, são mais agressivos e as fêmeas podem atacar devido à presença de filhotes, com o intuito de defender a prole”, completa.

VIU ESSA? Eclipse Lunar Total formará “Lua de Sangue” e poderá ser visto de Curitiba

Os mamíferos roedores de vida livre ocorrem ao longo do Rio Barigui e, além do lago do parque de mesmo nome, podem ser vistas transitando entre outras unidades de conservação da região.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Guilherme leva Tucão para sua clínica Pantanal Tibério conta que pensa em casar com Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”