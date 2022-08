Um capotamento de um carro na PR-508, conhecida como rodovia Alexandra-Matinhos, no Litoral do Paraná, provocou a morte de uma criança de seis anos e deixou três pessoas feridas nesta tarde de sexta-feira (19). As informações são do Corpo de Bombeiros do Litoral.

A equipe de resgate, ao chegar no local, constatou que duas vítimas estavam do lado de fora do veículo. A primeira, uma criança de seis anos, estava em estado grave e chegou a ser atendida por um socorrista do Samu que passava pelo local, mas não resistiu.

A outra vítima que também estava do lado de fora do veículo, apresentou ferimentos moderados, com possível fratura. Ainda segundo os bombeiros, havia duas vítimas encarceradas dentro do veículo, em estado grave.