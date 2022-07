Um capotamento no Contorno Norte (PR-418) deixou três feridos na manhã deste domingo (10), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma das vítimas era criança de teve apenas escoriações leves. O acidente foi por volta das 12h, na altura do km 10, e a rodovia precisou ser totalmente interditada para o pouso do helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), que auxiliou no resgate.

Uma criança e dois adultos ficaram feridos. Foto: BPMOA/Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi parar fora da pista, invadindo o barranco da rodovia. Atém da criança, uma das vítimas era mulher e ela precisou ser removida das ferragens. Um corte profundo na cabeça foi identificado pela equipe de socorro.

Ainda conforme os bombeiros, a terceira vítima era homem e teve ferimentos leves.

Foto: BPMOA/Divulgação

Helicóptero na pista

O helicóptero do BPMOA realizou manobra de pouso no meio da pista do Contorno Norte. Porém, de acordo com os bombeiros, a mulher acabou sendo removida pela ambulância do Siate até o hospital.

Até o fechamento da matéria, não havia informações sobre o tamanho do congestionamento de veículos ocasionado durante o resgate.

Foto: BPMOA/Divulgação

