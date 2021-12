A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, vai levar as caravanas iluminadas para as ruas de Curitiba e São José dos Pinhais neste sábado (11). Em parceria com a Coca-Cola Brasil, o ‘Natal A Magia Acontece’ vai resgatar a tradição natalina e reforçar o que realmente importa nas relações humanas.

O roteiro, bem como o ponto de partida e chegada, não foram divulgados para evitar aglomerações.

“O avanço da vacinação tem renovado nossas esperanças e despertado para o verdadeiro sentido das celebrações natalinas. É neste cenário desafiador que idealizamos uma celebração que resgata o verdadeiro sentido do Natal, conecta todos na nossa missão de gerar bem-estar social e potencializa a magia de Coca-Cola em todas as mesas dos lares em que estamos presentes”, afirma Luciano Sá, Gerente Experience & Prestige Accounts.

Para quem estava com saudades, Papai e Mamãe Noel estão de volta, já vacinados, em uma ceia cheia de amor e comidas do dia a dia, representando a união familiar. A novidade está nas telas gigantes, que unificadas formam 180 graus, e trazem imagens super-realistas como do líquido da Coca-Cola transbordando na caçamba enquanto o veículo se movimenta.

E destacando o pilar de sustentabilidade, a caravana transportará um lindo jardim vertical com plantas naturais, entre elas diversas espécies de samambaias e peperômia, que foram plantadas em 500 garrafas pet de 2 litros. Já a iluminação fica por conta de 2 mil pontos de microlâmpadas de led.

Liderando todo o trajeto, duas mulheres conduzem as caravanas personalizando a presença feminina na companhia. Elas estarão na boleia dos caminhões Actros, da marca Mercedes-Benz, reconhecido por utilizar as mais avançadas tecnologias digitais e ter sistema de segurança conectados, que levarão a magia do Natal até o público das cidades.

“Seguimos firmes reforçando o compromisso de contribuir com o desenvolvimento da sociedade em que estamos inseridos, garantindo qualidade de vida, recursos naturais e segurança para um futuro mais sustentável. A caravana reafirma nossa sintonia com o pilar social do ESG. É uma grande satisfação ver os caminhões da marca em destaque numa caravana de grande tradição pelas cidades brasileiras e que sempre traz inovações na comunicação e na interação com o público. Ao puxar as carretas do comboio, os nossos extrapesados Novo Actros, referência em segurança, tecnologia e conectividade, agregam uma imagem de inovação ainda mais expressiva à campanha da Coca-Cola”, diz Roberto Leoncini,vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Foto: Lening Abdala

Pelo Brasil

Trazendo toda a inovação que está presenta no DNA da Coca-Cola FEMSA Brasil, as Caravanas Iluminadas percorrerão 66 cidades dos sete estados em que a companhia está presente – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. No total, os cinco caminhões iluminados em Black Light e Led vão percorrer 72 mil km durante 54 dias.

Para garantir um Natal cheio de magia de verdade, o app oficial do Natal Coca-Cola terá uma ferramenta de geolocalização que indica aos usuários quando as caravanas iluminadas estiverem pela região. A plataforma gratuita também oferece games interativos, “realidade aumentada” que permite interagir com produtos da marca e posar ao lado do Papai e Mamãe Noel. Novidade no app, o Postal Encantado fará com que todos deem asas à imaginação utilizando modelos, fotos e vídeos de momentos especiais para compartilhar com amigos nas redes sociais, além de permitir acesso à música oficial do Natal.

Preocupados com o bem-estar social em todos os locais que está presente, a Coca-Cola FEMSA Brasil irá manter o protocolo e não irá divulgar previamente as rotas e horários das caravanas iluminadas.