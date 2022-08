Uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) encalhou na manhã desta quarta-feira (24) na praia do balneário de Brejatuba, em Guaratuba. Litoral do Paraná. Foi o primeiro registro confirmado da espécie este ano no estado e o primeiro registro de encalhe nesta temporada. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), se deslocou até o local para atender a ocorrência.

A equipe do PMP-BS foi acionada na tarde de terça-feira (23), quando a baleia foi avistada morta e derivando no mar próximo a Guaratuba. Desde então, os profissionais estavam monitorando o animal até seu encalhe na manhã desta quarta-feira.

O mamífero marinho é um macho com 11,4 metros de comprimento e está em avançado estado de decomposição. Ainda não é possível determinar a causa da morte. Serão feitas análises investigativas para avaliar a condição do animal. Não foram encontrados sinais de interação com a pesca.

Ainda conforme o PMP-BS, a área de encalhe foi isolada para coleta de amostras do animal no local. A bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR, Camila Domit, alerta que é importante que a população respeite o espaço de isolamento para a equipe realizar o trabalho. “As baleias-jubartes são migratórias e apesar de não estarem na lista de espécies ameaçadas, a sua conservação depende de ações para protegê-las; entender a condição de saúde da população dessa espécie por meio da avaliação dos animais mortos é uma informação de grande relevância”, afirma a bióloga Domit.

Após a coleta dos materiais biológicos, a Prefeitura de Guaratuba fará a destinação da carcaça da baleia, com o apoio da equipe de veterinários, biólogos e técnicos de nossa equipe PMP-BS/UFPR. Esta ação integrada é parte do Protocolo de atendimento ao encalhe de animais marinhos no Paraná (PRAE), que conta com o IBAMA, IAT e SEDEST, além de prefeituras e da UFPR.

Sobre a baleia-jubarte

A baleia-jubarte anualmente utiliza as águas brasileiras, entre maio e novembro, principalmente, para reprodução. A área de maior concentração dos animais para reprodução é o litoral da Bahia, mas jubartes têm sido avistadas com frequência nos últimos anos na região sudeste e sul do Brasil.

No Brasil, este ano já foram registrados 47 encalhes de baleias-jubartes, segundo o Instituto Baleia Jubarte (com dados das instituições membros da Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil – REMAB). No Paraná, no ano passado foram registrados 16 encalhes dessa espécie de baleia.

A foto foi enviada pelo leitor Donizete da Costa Soares, morador do balneário Nereidas, em Guaratuba.

O que fazer ao avistar animais na praia

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.