Uma baleia jubarte de quase 13 metros de comprimento foi encontrada morta na costa da Praia Grande da Ilha do Mel, Litoral do Paraná, na terça-feira (18). O animal, que estava morto no mar há alguns dias, foi encontrado na faixa de areia pela comunidade local.

Nesta quarta-feira (19), pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR estão realizando a coleta de materiais biológicos, que são recolhidos e encaminhados para análise laboratorial a fim de tentar compreender o motivo da morte do animal. O atendimento tem a colaboração da equipe do Instituto Água e Terra (IAT).

De acordo com o Centro de Estudos do Mar, as baleias jubarte aparecem na costa do Atlântico Sul todos os anos para reprodução. Elas passam o verão todo se alimentando na região da Antártida, mais ao Sul, e seguem caminho até a Bahia para reprodução.