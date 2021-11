Cumprindo pena em regime aberto por duplo homicídio com dolo eventual, o ex-deputado Fernando Carli Filho solicitou à Vara de Execuções Penais de Guarapuava autorização para viajar à Itália entre os dias 20 de novembro e 30 de janeiro de 2022. Segundo a petição, a viagem seria necessária por compromisso de trabalho.

Carli Filho alega, na petição, que entre as obrigações que precisa cumprir no regime aberto está a de exercer uma ocupação lícita ou frequentar curso de ensino formal ou profissionalizante. Ele cita que vem trabalhando na empresa do ramo de madeiras da família, na função de gerente administrativo, sendo responsável pelos contratos de exportação firmados pela a empresa.

Por isso, argumenta o ex-deputado, precisa estar na Europa para tratar de uma negociação com a empresa Gaia Internacional, com sede em Monza, na Itália, e conhecer as operações da potencial cliente, no porto de Livorno e nas distribuidoras de Monza e Milão.

O acidente de Carli Filho

Em 2009, o então deputado Carli Filho se envolveu em um acidente que vitimou os jovens Gilmar Yared e Carlos Murilo de Almeida. Carli estava embriagado e em alta velocidade, conforme comprovado em julgamento. Ele foi condenado por duplo homicídio, com dolo eventual, dezenas de recursos e quase dez anos depois.

Por falta de vagas no regime semiaberto (que estabelece o direito a passar o dia fora da prisão e as noites no presídio),– a Justiça determinou que ele fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. Carli ficou apenas 4 dias na Penitenciária Estadual de Guarapuava (PEG).

