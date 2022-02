A festa eletrônica CarnaVibe que está marcada para o próximo sábado (19), em uma fazenda de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, pode ser cancelada. Nesta quinta-feira (17), a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), responsável pelas autorizações de eventos no Paraná, informou que não dará o alvará para o evento. A festa, considerada a maior do Brasil no estilo carnaval eletrônico, chegou a reunir 100 mil pessoas em Curitiba em anos anteriores. Essa seria a 5ª edição do evento.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que o motivo para deixar de emitir o alvará é o cenário atual de pandemia.

O local da festa Carnavibe para este ano, pelo menos até o possível cancelamento ser confirmado, tem mais de 120 mil metros quadrados, na Fazenda 4 Corações. Na página oficial do evento, a organização destaca que a opção foi por palcos em espaço aberto justamente por causa da pandemia.

Pelas redes sociais, quem já comprou ingressos têm cobrado a organização sobre a chance de cancelamento. Procurada, a assessoria da festa ainda não se manifestou sobre a decisão da Demafe.