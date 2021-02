Quando se ouve o nome Ozzy, a imagem que chega na nossa mente é a do vocalista e astro da banda britânica Black Sabbath. O cantor é mundialmente conhecido e recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida, mas uma delas certamente lhe deixaria surpreso. Um carneiro curitibano leva o nome do “comedor de morcegos” e atrai nas redes sociais uma legião de fãs.

Mais de 22 mil pessoas acompanham a história deste ovino, que tem vida de rei em uma residência no bairro Xaxim, em Curitiba. Quer saber mais sobre o dia a dia do Ozzy? Veja como no final desta matéria.

Há cinco meses, a Ani Michele recebeu uma mensagem relatando que um carneiro de apenas três dias de vida seria sacrificado, pois uma das suas patas estava necrosada e os veterinários acreditavam que o animal passaria por muitas dificuldades ninguém o adotasse. Ao ler aquilo, não pensou duas vezes, já se ofereceu para cuidar do novo amigo e foi buscá-lo em uma pequena propriedade em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

“Pedi para a minha filha Eduarda (Duda) entrar no carro e pegar uma toalha e só avisei que a gente ia pegar um novo integrante para a família. Ao chegar lá, foi um amor à primeira vista com a Duda. Não se desgrudam para nada até na hora de dormir”, disse Ani de 37 anos.

Ao sair de Rio Branco do Sul com destino ao Xaxim, Ani e Duda começaram a perceber que a rotina seria alterada. Em uma parada na farmácia, ficaram na dúvida em levar tapetes higiênicos ou fraldas para o carneiro. A segunda opção foi escolhida e Ozzy utiliza desde então fraldas geriátricas. Ah, na farmácia também foi comprada sua primeira mamadeira.

A alimentação do Ozzy, nome sugerido pela Duda, consiste em feno e uma ração especial para ovinos, importada dos Estados Unidos. Além disto, o carneiro toma, em média, três litros de leite por dia. “Falavam que o ideal seria leite de cabra, mas é complicado encontrar. Compramos leite em pó e ele não aceitou muito bem. Aí um veterinário indicou que o leite em caixinha poderia dar certo e deu. Atualmente, ele toma três litros por dia e adora. Curte também um cafezinho”, ressaltou Ani.

Durante o dia, Ozzy costuma brincar de corrida, puxar rolos de papel higiênico e de pular no sofá. Aliás, é no sofá que acompanha programas de televisão. O seu canal preferido é o DogTv, que tem como perfil o entretenimento para cães. Quando bate a fome, ao invés de berrar, uma mordida na camisa de alguém avisa que passou da hora de se alimentar. Apesar de gostar de mastigar, Ozzy não costuma destruir roupas, chinelos e outros utensílios da casa. O cuidado precisa ser mesmo com cabos ou mesmo carregadores de celular que já foram perdidos.

Para repousar durante a noite, Ozzy divide a cama com a Duda. Com seus 30 quilos e sua pelugem branca e quentinha, a menina de 11 anos dorme abraçada com seu melhor amigo. A lã é pura e somente é tosquiada uma vez ao ano (novembro) por um profissional. “Ano passado não fizemos, pois ele era muito jovem. A ideia da Duda é fazer uma coberta para eles utilizarem no futuro. Muita gente já entrou em contato conosco para pegar a lã, mas recusamos”, reforçou a mãe.

“Vai ficar bom assado”

A presença de Ozzy em parques e shoppings resulta em alegria para crianças e adultos. A todo momento, as pessoas fazem vídeos e fotos com o animal (ver vídeo). Sirlene Shulltz, 59 anos, estava deslumbrada ao encontrar o Ozzy no Parque Barigui e aprovou a ideia de conhecer um animal de estimação exótico. “Foi uma surpresa, é amor e alegra a gente. É um carinho deste dentro de casa mostra que não precisamos ter os tradicionais cachorros ou gatos. Cada um tem sua paixão”, comentou Sirlene.

No entanto, tem sempre um engraçadinho que gosta de aparecer. No passeio com a reportagem da Tribuna do Paraná no Barigui, uma pessoa fez uma brincadeira de mau gosto ao visualizar o Ozzy. “Com um molho vai ficar uma delícia”, disse o homem. Ao ouvir o comentário, Duda foi hiper educada e convidou o rapaz a conhecer o Ozzy e tirou de letra a situação.

Segundo Ani, este tipo de acontecimento é raro ocorrer, mas deixa a família chateada. “A Duda fica triste quando falam que isto dá um assado e outras coisas. Na rede social do Ozzy não falam e acreditamos que o importante é mostrar que o animal é inteligente e pode conviver normalmente com a gente. Imagino que ninguém vai gostar de ouvir que vai assar e vai comer o seu cachorro”, desabafou Ani.

Amor incondicional

Duda foi internada no fim de 2020 com problemas no intestino e Ozzy ficou desolado dentro de casa. Berrava e pouco comia com a ausência da melhor amiga. A saudade de ter a companhia da menina era tão grande que a família levou o animal para a frente do Hospital Pequeno Príncipe.

“A Duda melhorou demais ao perceber que ele estava ali perto. Recebemos o convite de levar o Ozzy para outras crianças, mas estamos esperando a pandemia passar. Com certeza a presença dele vai ajudar muita gente que está internado a ter esperança na reabilitação”, finalizou Ani.

>>> Acompanhe o dia a dia do Ozzy Carneirinho no seu perfil no Instagram.