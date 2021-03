Manifestantes participaram na tarde deste domingo (14), em Curitiba, de uma carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em protesto contra as medidas restritivas adotadas pela prefeitura e pelo governo estadual para conter a pandemia da covid-19. Dezenas de veículos saíram da Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, e percorreram as ruas do centro da capital.

Entre os participantes da manifestação estava o vereador Eder Borges (PSL). Antes da carreata, os manifestantes foram orientados pela Polícia Militar a permanecer dentro dos veículos.

Manifestações proibidas

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) determinou a proibição de manifestações contra o lockdown em Curitiba até o próximo 21 de março, quando tem vigência o decreto da prefeitura.

Responsável pela decisão, o juiz Rodrigo Yabagata Endo deferiu um mandado de segurança vetando atos em frente a prédios da administração pública e estadual. A realização de atos em locais públicos pode acarretar em multa diária de R$ 100 mil. As Forças de Segurança poderão atuar em casos de desobediência à determinação.



