O tombamento de uma carreta que transportava com 31 toneladas de feijão interditou a BR-376 na tarde deste domingo (20), no sentido Litoral do Paraná, na região de Guaratuba. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o acidente foi na altura do quilômetro 667, por volta das 15h30. A carga de feijão foi totalmente derramada na pista. Além da carga, houve derramamento de combustível.

A concessionária informou que todas as pistas da rodovia ficaram interditadas até por voltas das 18h30, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou uma das três faixas do trecho, sem previsão para a liberação das outras faixas.

A concessionária também informou que o motorista ficou preso nas ferragens da cabine. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São José, em Joinville (SC). Não há informações sobre o estado de saúde. Nesses casos, a concessionária explica que a informação sobre feridos fica ao encargo da PRF, que também não repassou as condições de saúde da vítima.

Fila

Até por volta das 18h30, o congestionamento na região chegava a cerca de 13 km. A carreta já havia sido removida, mas a limpeza da pista ainda continuava nesse horário.