A Praça Solidariedade, no Rebouças, recebeu nesta quinta-feira (25) um reforço para atendimento a pessoas em situação de rua no município. É a carreta da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Adra Brasil, organização privada que percorre o país para desenvolver ações assistenciais e beneficentes.

Equipada com modernas máquinas de lavar e secar roupas e uma cozinha, a carreta estará estacionada na praça até o próximo sábado (26) para lavagem, higienização e secagem de cobertores, lençóis e toalhas usadas pelos acolhidos da Casa de Passagem Solidariedade, da Fundação de Ação Social (FAS), e para fornecer almoços no Mesa Solidária.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba tem cinco novos radares! Saiba onde ficam estes equipamentos mais “refinados”

>> Ônibus de Curitiba passam a aceitar só o cartão-transporte em 18 linhas; confira a lista

Voluntários da Igreja Adventista vão ajudar ainda na elaboração de currículos e no encaminhamento para vagas de emprego, além oferecer de atendimento psicológico, corte de cabelo e atividade cultural.

“Esta carreta foi criada para situações de emergência, com ela percorremos o país para atender as comunidades mais vulneráveis e divulgar os serviços da organização”, explicou o diretor regional da Adra no Paraná, Landerson Serpa Santa.

A carreta da Adra Brasil passa por 65 municípios no Paraná. No Brasil, ela também foi usada no atendimento às pessoas após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

Higienização

Nesta quinta-feira, mais de 150 cobertores e lençóis foram lavados nas duas máquinas instaladas na unidade, cada uma com capacidade para até 21 quilos de roupas. Os equipamentos lavam, higienizem e secam em alta temperatura.

Nesta sexta-feira (26) e sábado (27), o grupo distribuirá 600 refeições no Mesa Solidária, metade delas produzidas na cozinha instalada no veículo e o restante na cozinha da Igreja Adventista do Cabral.

Aproximadamente 50 voluntários vão trabalhar durante os três dias de ação, diz o diretor Landerson Santa.

A supervisora do Núcleo da FAS na Regional Matriz, Rosane Nunes Zana, acompanhou parte da ação nesta sexta-feira e agradeceu a parceria. “Iniciativas como essa, que levam os serviços até onde estão as pessoas que mais precisam, beneficiam a todos, comunidades e município”, diz.

Organização mundial

A Adra Brasil é uma organização privada e sem fins lucrativos que desenvolve há 40 anos ações e projetos comunitário e de assistência humanitária.

A organização faz parte da agência mundial Adra que está presente em 130 países e surgiu com o propósito de arrecadar mantimentos, roupas e remédios para os flagelados de guerras, desastres naturais e outras catástrofes.

Web Stories