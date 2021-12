Um acidente entre duas carretas e um carro bloqueou parcialmente a pista da BR-376 no fim da manhã deste domingo (19), no sentido Litoral, formando um congestionamento de cerca de 23 km na região. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a colisão ocorreu por volta das 9 horas, na altura do km 665.

A carga de soja de uma das carretas derramou na pista. Apenas uma pessoa teve ferimentos leves. Outras duas escaparam ilesas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o auge do congestionamento ocorreu por volta das 12h30, quando as equipes da concessionária trabalhavam para retirar a soja da pista. A carga foi derramada com o impacto da batida entre os veículos, que provocou o tombamento de uma das carretas.

Por volta das 13h30, a PRF informou que a pista foi totalmente liberada para o trânsito.

