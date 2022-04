A carreta de um caminhão pegou fogo, no início da manhã desta segunda-feira (25), no quilômetro 675 da BR-376, em Guaratuba, no sentido Santa Catarina. O movimento no local que normalmente é intenso neste horário, ficou ainda mais complicado por conta do retorno e da grande movimentação de veículos por causa da volta do feriadão de Tiradentes.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra o trecho, uma das pistas sentido Santa Catarina foi bloqueada, gerando certa de 1 quilômetro de congestionamento por volta das 7h20.

