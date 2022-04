Uma carreta perdeu força e travou em L sobre a pista da BR-277, logo depois do Viaduto dos Padres, na região da Serra do Mar. Com o acidente, a pista sentido Curitiba chegou a ficar interditada no fim da tarde deste sábado (09) por quase duas horas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

LEIA TAMBÉM:

>> Fotógrafo sofre ameaças após denunciar ônibus de Luciano Hang em local proibido

>> Conta de luz deve cair 20% com a troca para a bandeira verde dia 16 de abril

Equipes da PRF estão trabalhando para a retirada do veículo e a chegada do guincho. O posto de Alexandra orientou dezenas de motoristas com veículos de pequeno porte para subirem até Curitiba pela Estrada da Graciosa. Ninguém se feriu no acidente.