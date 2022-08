Um acidente de carro na madrugada deste domingo (7), em Colombo, região metropolitana de Curitiba, matou uma adolescente e deixou duas jovens feridas na Rua da Pedreira. Por volta das 3h, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo, de 25 anos, bateu contra um poste.

Ainda conforme os Bombeiros, a adolescente que morreu tinha 17 anos e estava no banco do passageiro. Outra adolescente, de 15 anos, teve ferimentos graves e precisou ser encaminhada ao hospital. A motorista também foi levada ao hospital, mas com ferimentos moderados.

Não há informações sobre o motivo que levou a motorista a perder o controle do carro e provocar e acidente. O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).