Um capotamento de um carro no cruzamento da Avenida Sete de Setembro, esquina com a Rua Brigadeiro Franco, complica o trânsito nos arredores do Shopping Curitiba, no Centro, no início da tarde desta quarta-feira (1º). O veículo, um Corsa Classic, bateu contra o poste e capotou. Três pessoas ficaram feridas.

Fotos: Marcelo Algauer / colaboração.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h20 e fez atendimento no local. Três tiveram ferimentos moderados: um homem de 56 anos, uma mulher de 60 anos e um homem de 60 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Cajuru.

Por causa do acidente, o trânsito na região está complicado, principalmente na altura da Avenida Sete de Setembro. Segundo testemunhas, o motorista que se envolveu no acidente é deficiente físico. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia.