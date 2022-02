Um homem de aproximadamente 40 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente na Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30 deste domingo (6). Segundo as informações, um veículo Passat da cor vermelha bateu sozinho em um poste quando o motorista perdeu o controle do veículo, que ficou destruído. As vítimas ficaram presas nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

Segundo os Bombeiros, pela força do impacto do veículo contra o poste, é provável que o motorista dirigisse em alta velocidade. O motorista foi resgatado com ferimentos graves, entre eles múltiplas fraturas, e foi encaminhado ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Já o passageiro morreu no momento do impacto. “Foi uma energia muito grande envolvida nessa colisão. É um carro mais antigo, então com poucos dispositivos de segurança para auxiliar na proteção de uma batida como essa. O motorista saiu com múltiplas fraturas. Foi um óbito de um homem de aproximadamente 40 anos. Segundo as pessoas que presenciaram, possivelmente estava em alta velocidade, se perdeu sozinho, rodou e colidiu com o poste.”, disse o tenente Feijó, dos bombeiros.

“Abraçou” o poste

A pista da rodovia da Uva no sentido Colombo ficou com apenas uma das faixas liberadas para o atendimento das equipes de socorro. A imagem do veículo no poste chama a atenção porque o Passat parece ter se partido ao meio, praticamente “abraçando o poste”.

