Um acidente de trânsito envolvendo dois carros no fim da manhã de sexta-feira (04), no bairro Mercês, em Curitiba, deixou uma pessoa ferida. A colisão foi forte e um dos veículos chegou a capotar por duas vezes até parar de lado na via.

O acidente ocorreu nas esquinas da Rua Tenente João gomes da Silva com Amilton Anselmo da silva. De acordo com informações de testemunhas, um dos veículos teria furado a preferencial. Uma mulher que conduzia o carro que capotou precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.

A Rua Tenente João Gomes da Silva ficou bloqueada para o trânsito para o trabalho dos socorristas e limpeza do trecho.