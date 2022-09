Um Fiat Uno capotou e foi parar dentro do Rio Despique no fim da tarde desta quinta-feira (15), na divisa entre Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Uma vítima foi localizada dentro do veículo. O grupo de resgate dos bombeiros está no local prestando atendimento. Não há informações a respeito do estado de saúde da vítima.

Segundo relato de moradores da região, esta não é a primeira vez que um veículo cai neste rio. “Já havia caído outro carro anteriormente e os municípios, porque não é nem de um nem de outro município o rio, que faz a divisa, ele não tinha proteção nas laterais. É bem perigoso mesmo. Quem vem de São José dos Pinhais encontra uma curva escura, sem iluminação, e já o rio em seguida, sem nenhuma proteção lateral”, explicou uma moradora da região.