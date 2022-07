Um capotamento de um veículo na manhã desta terça-feira (19) na Avenida Manoel Ribas, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, assustou os motoristas que passavam pela região. A vítima chegou a ficar presa ao cinto de segurança antes de receber auxilio de socorristas que atenderam a ocorrência.

O trânsito não chegou a ser interrompido, mas os veículos passavam lentamente para observar a cena impressionante. O trecho é conhecido pelos curitibanos, pois é o principal acesso ao bairro gastronômico de Curitiba, e motivo de discussão quanto a velocidade máxima na Câmara Municipal.

Em junho, em uma votação simbólica, vereadores aprovaram uma indicação para o retorno da velocidade máxima na Avenida Manoel Ribas, que caiu de 60km/h para 50Km/h. A indicação era do vereador Alexandre Leprevost (Solidariedade), que acredita que os 60 km/h no trecho que vai do bairro Mercês até o início da Via Veneto.

“É uma via que proporciona essa velocidade”, argumentou Leprevost, à época, opondo-se à recente mudança para 50 km/h. A mudança de 10 km/h para menos atrapalha o alto fluxo da avenida, acarretando mais lentidão”, reforçou Leprevost, na justificativa da proposição.

Depois de aprovadas em plenário, sugestões ao Executivo são transformadas em ofícios da CMC e remetidas à Prefeitura de Curitiba.

