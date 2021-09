Um carro capotou depois de bater em uma capivara, em Curitiba, em frente ao Parque Barigui, na noite de quarta-feira (08). O motorista do veículo não se feriu com gravidade, mas o animal não resistiu e morreu. O atropelamento ocorreu na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao interior do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tentou desviar da capivara que atravessava a pista. Porém, mesmo atropelando o animal, o veículo capotou quatro vezes até parar. O cinto de segurança foi fundamental para que o motorista não se machucasse com maior gravidade.

Carro capotou quatro vezes após atropelar o animal. O motorista nada sofreu por estar de cinto de segurança. Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC.

Símbolo de Curitiba

As capivaras se tornaram o animal símbolo de Curitiba e são visualizadas com frequência em parques da cidade. Nos parques Barigui e Tingui, são os principais pontos em que os humanos podem encontrar os simpáticos. Aliás, em abril de 2021, uma mulher fez um vídeo que viralizou quando mostrou mais de 20 capivaras atravessando na faixa de segurança no Tingui.

Cuidado e distância

Vale reforçar que quando algum animal silvestre for encontrado e estiver ferido ou comprovadamente órfão, a orientação é procurar o Centro de Apoio à Fauna Silvestre que fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1369, no Bairro Capão da Imbuia. O telefone é o 3313-5626. Outro recado é que, mesmo nos parques, evite se aproximar das capivaras. Apesar de parecerem simpáticas, são animais não domesticados.

