Nesta terça-feira (23), a o grupo de trânsito da Guarda Municipal se surpreendeu. Um veículo Renault Sandero prata, ano 2015/2016, acumulou um total de 231 multas por excesso de velocidade nos últimos cinco anos. As principais multas foram registradas em Curitiba, rodovias federais e em cidades de Santa Catarina.

LEIA TAMBÉM – É caso de polícia! Flagras de fura-filas serão investigados também pela Polícia Civil

O carro foi guinchado no bairro Rebouças. Segundo a Guarda Municipal, o condutor também tem registros de outras infrações de trânsito, como dirigir falando no celular, parada em cima de faixa de pedestre e utilização de vaga em desacordo com as regras do Estacionamento Regulamentado (EstaR). As multas totalizam R$ 29,6 mil, com impostos o débito alcança R$ 34,8 mil.

O veículo também foi autuado por mau estado de conservação (pneus gastos), comprometendo a segurança no trânsito.