Um acidente automobilístico na noite deste domingo (11), na Avenida Brasília, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, deixou duas pessoas gravemente feridas. Com o impacto da batida do carro com um poste, o veículo de luxo, uma BMW, pegou fogo. Os Bombeiros foram acionados e tiveram que cortar o teto do carro para retirar uma das vítimas.

A batida ocorreu perto das 22h, e foi gravada por imagens de câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, um casal estava no veículo BMW quando bate de frente ao poste que fica em uma curva. Ao chegar ao local do acidente, os bombeiros perceberam um princípio de incêndio e tiveram que correr para salvar uma mulher que estava presa nas ferragens.

“Foi preciso cortar o teto para retirar a mulher. Ela e o homem estavam feridos”, disse o bombeiro em entrevista à RPC. Com a gravidade do impacto, o casal foi socorrido e encaminhada a um hospital.

Embriaguez ao volante?

A Polícia não conseguiu realizar o teste do bafômetro nos acidentados. Eles foram rapidamente encaminhados ao hospital e não se pode concluir que a causa pode ter sido o uso proibido de bebida alcoólica ao dirigir.

O poste foi trocado na manhã desta segunda-feira (12), mas o transito ficou lento nas primeiras horas do dia, pois foi preciso realizar a limpeza na rua devido a quantidade de óleo espalhado pelo chão.