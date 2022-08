O abandono de um carro de luxo da marca Land Rover, na manhã desta quarta-feira (03) no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, deixou motoristas e policiais surpresos. O condutor largou o veículo após possivelmente perder o controle, invadir a calçada e bater em uma proteção de ferro. Ninguém saiu ferido. O carro, modelo Evoque, tem preço aproximado de R$ 225 mil, segundo a tabela Fipe.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Coronel Santos com a Frei Rogério. Um veículo Range Rover branco, emplacado em Santa Catarina, invadiu a calçada e, após bater, o carro foi abandonado, inclusive com as chaves próximas.

“A primeira equipe que chegou ao local não encontrou o condutor, a chave estava no chão e o veículo aberto. Dentro do carro foram encontradas garrafas quebradas e outras fechadas. Está sendo confeccionado o boletim de ocorrência que vai ser encaminhada a Delegacia de Delitos de Trânsito”, disse o tenente Rocha para a RPC.

Veículo de luxo foi abandonado com as chaves. Foto: Reprodução/RPC.

Embriaguez ao volante?

Segundo o tenente, não tem como precisar se o condutor teria consumido álcool, mas que isso vai ser investigado pela Polícia Civil. “Cabe investigação por parte da Polícia Civil, mas o abandono do veículo é um indício”, comentou Rocha.

Um guincho da PM fez a retirada do carro que estava preso em pedaços de ferro e concreto.