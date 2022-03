Dois veículos 100% elétricos, modelo Renault Twizy, foram entregues à Guarda Municipal de Curitiba (GM) nesta quinta-feira (24) pela Renault. O carro é um dos produtos inovadores em destaque na terceira edição do Smart City Expo Curitiba, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. Os veículos serão testados no patrulhamento preventivo no Parque Barigui e no calçadão da Rua XV de Novembro.

O prefeito Rafael Greca (DEM) recebeu os carros ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone, que fez um agradecimento em francês à empresa, valorizando o reforço na proteção da população de Curitiba.

“Estamos encantados com a possibilidade de mobilidade deste veículo, que é o rosto futurista de Curitiba”, disse o prefeito na ocasião.

Equipamentos de comunicação serão acoplados aos veículos para serem adaptados ao trabalho de segurança pública, conforme adianta o comandante da GM, Carlos Celso dos Santos Junior. “Em parques e na Rua XV já fazemos parte do patrulhamento com bicicletas, também não poluentes. Agora, este veículo compacto facilita no trabalho de proximidade com a população, uma das premissas orientadas pelo prefeito”, pontua ele.

Com autonomia de 100 quilômetros, o quadriciclo motorizado atinge velocidade máxima de 80 km/h, comporta um condutor e um passageiro e pode ser carregado em tomada residencial 220 volts. “O futuro é agora. O veículo que será utilizado pela Guarda Municipal tem energia limpa, com 0% de emissão de CO2”, destacou Ricardo Mendes, Head Mobilize da unidade de negócios de mobilidade e energia limpa do Renault Group.

A entrega foi acompanhada pelo superintendente da Defesa Social, Wagnelson de Oliveira; pelo chefe de gabinete da Pasta, José Semmer Neto; pela secretária da Comunicação Social, Cinthia Genghini; e pela presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Cris Alessi.