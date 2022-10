Um acidente por pouco não se transformou em tragédia no Centro de Curitiba, bem em frente à Catedral Basílica, na praça Tiradentes, marco zero da capital paranaense. Um carro em alta velocidade voou por cima da calçada e colidiu com o muro de uma loja, pegando fogo logo em seguida. O motorista, um homem de 70 anos, ficou ferido e precisou de atendimento médico ainda no local.

A cena é impressionante, especialmente por se tratar de um dos pontos mais movimentados da capital. Segundo testemunhas, inclusive o leitor da Tribuna que nos enviou o vídeo, o carro, um Hyndai IX 35 da cor prata, passou em alta velocidade antes de colidir, bem ao lado de uma agência da Caixa.

Não se sabe se o motorista teve um mal súbito ou coisa parecida. nas imagens, dá para ver um Guarda Municipal prestando os primeiros atendimentos e algumas testemunhas abanando o senhor que parecia passar mal e estava desacordado.

