Um trecho de reta que é “campeão” de acidentes na BR-277, na região do Jardim Botânico, em Curitiba, registrou mais dois acidentes na manhã deste domingo de Páscoa (17). As primeiras informações apontam quem vários carros se envolveram nas duas colisões. Há grande congestionamento no trecho sentido Curitiba, principalmente antes do viaduto da BR-277 com a Linha Verde.

Foram dois acidentes, com uma distância entre eles de menos de 50 metros, sendo que em uma das colisões um veículo Celta ficou atravessado na pista e bastante destruído. Este acidente ocorreu no início do viaduto que passa por cima da Linha Verde. Não há informações sobre feridos, mas equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local para atendimento.

Trecho campeão de acidentes

Não é a primeira vez que um acidente é registrado neste trecho sentido Curitiba. Em 2017, exatamente no mesmo local, um engavetamento entre duas motos e um carro deixou uma pessoa ferida. Ainda naquele ano, um pouco mais pra frente no mesmo viaduto, o motorista de uma pickup perdeu o controle e destruiu o veículo que dirigia contra uma mureta de proteção.

