Um carro pegou fogo no início da noite desta quarta-feira no bairro Alto da XV, em Curitiba. Por volta das 18h30, após apresentar problemas mecânicos, um automóvel Ford Fiesta encostou e após fumaça logo pegou fogo. O trânsito era intenso na região na hora do ocorrido, e curiosos deixara tudo ainda mais confuso.

Chovia na hora da ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. O carro estava na Avenida Nossa Senhora da Luz, bem próximo a uma tradicional padaria da região. As imagens foram enviada para a Tribuna pelo leitor Gabriel.

