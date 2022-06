Um incêndio em um automóvel no trecho de serra em Morretes, no litoral do Paraná, deixa a BR-277 totalmente interditada e sem previsão de liberação. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações, motoristas relatam uma enorme fila no sentido Curitiba. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF estão no local. O incidente não teve feridos apesar da gravidade da ocorrência.

