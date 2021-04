Um acidente no Mossunguê, em Curitiba, deixou um homem ferido na manhã desta quarta-feira (28) e chamou a atenção de motoristas que passavam pela Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, na altura do número 2400. Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 10h30, um veículo bateu contra uma árvore e depois contra um muro e capotou. O motor do carro chegou a ser lançado para fora. O Siate foi acionado para prestar socorro.

Ainda de acordo com a PM, o homem precisou ser encaminhado ao hospital, após dores na região lombar. Pelas imagens feitas no local, é possível ver parte do motor do veículo atirado na calçada e parte do muro de um condomínio destruído. O motorista era um homem, que, conforme a PM, não chegou a ficar preso nas ferragens.

Apesar do acidente, o trânsito não chegou a ficar totalmente interrompido na região.