Um veículo bateu na mureta e rodou na pista do viaduto do Jardim Botânico (BR-277) nesta tarde de terça-feira (1.º). Segundo informações do local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e trânsito seguia lento na região até por volta das 13h. O acidente na pista sentido Curitiba, para quem segue em direção ao Jardim Botânico.

Conforme o registro da ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 12h20. Os Bombeiros informaram que não houve feridos e os passageiros já estavam fora do veículo para o atendimento.

+ Leia mais: Árvore tomba em fiação e deixa importante rua de Curitiba bloqueada no São Francisco

Pelas fotos é possível notar que o veículo chegou a ficar na contramão da via. Ele teria batido na mureta e rodado na pista.

Corpo de Bombeiros acionado para o atendimento./Foto: Colaboração

O viaduto do Jardim Botânico é a continuação da Avenida Prefeito Lothário Meissner. O trânsito no local está fluindo, não há bloqueio total, mas há lentidão.